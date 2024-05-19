Ребров и Холифилд поддержали Усика перед боем с Фьюри

Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский спортсмен Александр Усик готовится к выходу на ринг. Он сразится с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров в эфире телеканала Megogo обратился к украинцу с напутствием.

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Сергей Ребров не сомневается в победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри. Украинский футбольный тренер призвал соотечественника отнестись к сопернику с уважением и настороженностью.

"Усику важно быть готовым на все 100 процентов. Но не все зависит только от тебя, ведь ты противостоишь другому сопернику. То же самое касается футбола. Мы всей страной будем смотреть этот бой и поддерживать Александра", — пообещал Ребров.

Эвандер Холифилд, Александр Усик и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/usykaa/

Встреча Усика и Холифилда

На стороне украинского боксера будет еще один звездный болельщик. Незадолго до того, как отправиться в раздевалку, Александр Усик встретился с легендарным спортсменом.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд заявил, что будет болеть за украинца. Он пожелал удачи Усику в бою против Фьюри.

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