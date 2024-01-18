Ребров може викликати до збірної України гравця Металіста 1925

Владлен Юрченко на тренуванні. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Новачок харківського "Металіста 1925" Владлен Юрченко назвав причину повернення в українську Прем'єр-лігу. Досвідчений футболіст мріє дебютувати у національній команді.

Юрченко розповів, як його прийняли в "Металісті 1925", в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Досвідчений український півзахисник Владлен Юрченко провів минулий сезон у латвійському клубі "Рига", але потім повернувся до України. Першу половину цього сезону футболіст провів у "Ворсклі", після чого підписав контракт із "Металістом 1925". Юрченко заявив, що його трансфер став ініціативою нового головного тренера команди Віктора Скрипника.

Владлен Юрченко із дружиною. Фото: instagram.com/yurcha__10/

Юрченко гратиме у Харкові з футболістами, які чудово йому знайомі з академії донецького "Шахтаря". 29-річний хавбек має мрію, яку він сподівається виконати з "Металістом 1925".

Повернення до збірної України

Владлен Юрченко виступав за юнацькі та молодіжні збірні України, проте так і не зіграв за основну команду країни. Він зізнався у тому, що мріє одягнути синьо-жовту футболку та вийти на поле в офіційному матчі.

Сергій Ребров на збиранні національної команди. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Юрченко заявив, що ця мрія може здійснитися. Сергій Ребров слідкує за українськими гравцями усіх команд УПЛ. Футболіст "Металіста 1925" вірить у те, що його харківська команда продемонструє футбол високого рівня, то виклик до збірної України стане питанням часу.

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