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Ребров может вызвать в сборную Украины игрока Металлиста 1925

18 января 2024 13:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров может вызвать в сборную Украины игрока Металлиста 1925
Владлен Юрченко на тренировке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Новичок харьковского "Металлиста 1925" Владлен Юрченко назвал причину возвращения в украинскую Премьер-лигу. Опытный футболист мечтает дебютировать в национальной команде

Юрченко рассказал, как его приняли в "Металлисте 1925", в интервью официальному сайту клуба. 

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Опытный украинский полузащитник Владлен Юрченко провел прошлый сезон в латвийском клубе "Рига", но затем вернулся в Украину. Первую половину нынешнего сезона футболист провел в "Ворскле", после чего подписал контракт с "Металлистом 1925". Юрченко заявил, что его трансфер стал инициативой нового главного тренера команды Виктора Скрипника. 

Владлен Юрченко
Владлен Юрченко с женой. Фото: instagram.com/yurcha__10/

Юрченко будет играть в Харькове с футболистами, которые прекрасно ему знакомы по академии донецкого "Шахтера". У 29-летнего хавбека есть мечта, которую он надеется исполнить с "Металлистом 1925". 

Возвращение в сборную Украины 

Владлен Юрченко выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, однако так и не сыграл за основную команду страны. Он признался в том, что мечтает надеть сине-желтую футболку и выйти на поле в официальном матче. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров на сборе национальной команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Юрченко заявил, что эта мечта может исполниться. Сергей Ребров следит за украинскими игроками всех команд УПЛ. Футболист "Металлиста 1925" верит в то, что его харьковская команда продемонстрирует футбол высокого уровня, то вызов в сборную Украины станет вопросом времени. 

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