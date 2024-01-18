Ребров может вызвать в сборную Украины игрока Металлиста 1925

Владлен Юрченко на тренировке. Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Новичок харьковского "Металлиста 1925" Владлен Юрченко назвал причину возвращения в украинскую Премьер-лигу. Опытный футболист мечтает дебютировать в национальной команде.

Юрченко рассказал, как его приняли в "Металлисте 1925", в интервью официальному сайту клуба.

Читайте также:

Опытный украинский полузащитник Владлен Юрченко провел прошлый сезон в латвийском клубе "Рига", но затем вернулся в Украину. Первую половину нынешнего сезона футболист провел в "Ворскле", после чего подписал контракт с "Металлистом 1925". Юрченко заявил, что его трансфер стал инициативой нового главного тренера команды Виктора Скрипника.

Владлен Юрченко с женой. Фото: instagram.com/yurcha__10/

Юрченко будет играть в Харькове с футболистами, которые прекрасно ему знакомы по академии донецкого "Шахтера". У 29-летнего хавбека есть мечта, которую он надеется исполнить с "Металлистом 1925".

Возвращение в сборную Украины

Владлен Юрченко выступал за юношеские и молодежные сборные Украины, однако так и не сыграл за основную команду страны. Он признался в том, что мечтает надеть сине-желтую футболку и выйти на поле в официальном матче.

Сергей Ребров на сборе национальной команды. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Юрченко заявил, что эта мечта может исполниться. Сергей Ребров следит за украинскими игроками всех команд УПЛ. Футболист "Металлиста 1925" верит в то, что его харьковская команда продемонстрирует футбол высокого уровня, то вызов в сборную Украины станет вопросом времени.

Напомним, Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника.

"Барселона" интересуется бывшим тренером "Арсенала".

Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

"Динамо" может вернуть одного из своих звездных легионеров.

"Динамо" купит защитника из Европы в конкуренцию к Попову и Дячуку.