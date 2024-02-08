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Ребров назвав завдання збірної України в Лізі націй

8 лютого 2024 22:17
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Агабекян Карен
редактор
Ребров назвав завдання збірної України в Лізі націй
Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер збірної України з футболу та віцепрезидент УАФ Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй. Синьо-жовті зіграють в групі з Чехією, Албанією та Грузією.

Про враження від жеребкування та цілі в Лізі націй головний тренер розповів у коментарі пресслужбі УАФ.

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Ліга націй поки не на першому місці за важливістю

За словами Реброва, він нічого не очікував від жеребкування й на першому місці стоїть плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024. Саме до цих матчів будуть готуватися, а після них займуться Лігою націй.

"Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше — Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі.

Я вважаю, що Ліга націй — важливий турнір. Усі команди мають можливість потрапити на Євро через неї. Раніше проводилися товариські зустрічі, а зараз у кожної збірної більш відповідальні поєдинки. Чи буде завданням повернення до Ліги А? Так", — сказав Ребров.

Зазначимо, що Україна грає в дивізіоні B. Переможець квартету вийде в елітний дивізіон А, а найгірша вилетить в Дивізіон С.

Груповий турнір відбудеться з 5 вересня до 19 листопада. Для найкращих команд дивізіону А у 2025 році пройдуть плей-оф та Фінал чотирьох.

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футбол
Збірна України з футболу
Ліга Націй
УЄФА
Сергій Ребров

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