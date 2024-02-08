Україна дізналася суперників у Лізі націй

Гравці збірної України. Фото: УАФ

У Парижі відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА у сезоні-2024/25. Збірна України перед голосуванням була у дивізіоні B.

Внаслідок жеребкування Україна отримала трьох опонентів, повідомив портал Новини.LIVE.

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З ким зіграє Україна у Лізі націй

У дивізіоні B збірна України потрапила до групи з Чехією, Албанією та Грузією.

Команда, що посяде перше місце у групі, підніметься у дивізіон А. При цьому найгірша збірна у квартеті опуститься у дивізіон С.

Зазначимо, що груповий турнір відбудеться з 5 вересня до 19 листопада. Для найкращих команд дивізіону А пройдуть плей-оф та Фінал чотирьох.

Зазначимо, що у дивізіоні В Україні могла випасти збірна Англії, але команді Сергія Реброва вдалося уникнути команду з найдорожчим складом у світі.

Вірменія українського тренера Олександра Петракова потрапила до дивізіону С, де зіграє у групі з Фарерськими островами, Північною Македонією та Латвією.

У дивізіоні А утворилася група смерті, де зіграють Італія, Бельгія та Франція. У ролі команди для биття трьох грандів виступив Ізраїль.

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