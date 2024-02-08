Украина узнала соперников в Лиге наций

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

В Париже состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА в сезоне-2024/25 гг. Сборная Украины перед голосованием была в дивизионе B.

В результате жеребьевки Украина получила трех оппонентов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Группа Украины в Лиге наций. Фото: УАФ

С кем сыграет Украина в Лиге наций

В дивизионе B сборная Украины попала в группу с Чехией, Албанией и Грузией.

Команда, занявшая первое место в группе, поднимется в дивизион А. При этом худшая сборная в квартете опустится в дивизион С.

Отметим, что групповой турнир пройдет с 5 сентября по 19 ноября. Для лучших команд 2025 года пройдут плей-офф и Финал четырех.

Отметим, что в дивизионе B Украине могла выпасть сборная Англии, но команде Сергея Реброва удалось избежать команду с самым дорогим составом в мире.

Армения украинского тренера Александра Петракова попала в дивизион С, где сыграет в группе с Фарерскими островами, Северной Македонией и Латвией.

В дивизионе А образовалась группа смерти, где сыграют Италия, Бельгия и Франция. В роли команды для битья трех грандов выступил Израиль.

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