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Ребров назвал задачу сборной Украины в Лиге наций

8 февраля 2024 22:17
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Агабекян Карен
редактор
Ребров назвал задачу сборной Украины в Лиге наций
Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины по футболу и вице-президент УАФ Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций. Сине-желтые сыграют в группе с Чехией, Албанией и Грузией.

О впечатлениях от жеребьевки и задаче в Лиге наций главный тренер рассказал в комментарии пресс-службе УАФ.

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По словам Реброва, он ничего не ожидал от жеребьевки и на первом месте стоит плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024. Именно к этим матчам будут готовиться, а после них займутся Лигой наций.

"Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет тяжелая борьба в нашей группе.

Я считаю, что Лига наций — важный турнир. Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас у каждой сборной более ответственные поединки. Будет ли задача возвращения в Лигу А? Да", — сказал Ребров.

Отметим, что Украина играет в дивизионе B. Победитель квартета выйдет в элитный дивизион А, а самая худшая сборная вылетит в Дивизион С.

Групповой турнир состоится с 5 сентября по 19 ноября. Для лучших команд дивизиона А в 2025 году пройдут плей-офф и Финал четырех.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Лига Наций
УЕФА
Сергей Ребров

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