Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров не покарав гравця збірної, який перед матчем з Румунією на Євро-2024 провів ніч із дружиною arrow

Ребров не покарав гравця збірної, який перед матчем з Румунією на Євро-2024 провів ніч із дружиною

13 вересня 2024 14:12
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сергій Ребров не впорався: відомі деталі про проблеми з дисципліною у збірній
Сергій Ребров. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У збірної України на чемпіонаті Європи проблеми були ще до першого матчу проти Румунії (0:3). У команди були питання з дисципліною.

Про це повідомив в ефірі ТаТоТаке журналіст Ігор Співаковський.

Читайте також:

При Реброві у збірної кульгає дисципліна

Джерело розповіло про психологічні проблеми у збірній України на Євро-2024. За словами Співаковського, перед першою грою турніру один із гравців збірної порушив режим, провівши ніч у готелі з дружиною, замість того, щоб бути на базі з командою.

Співаковський вважає, що у нормальній збірній такий вчинок призвів би до покарання футболіста, а в Україні гравець все одно вийшов у стартовому складі.

Також журналіст додав, що один із футболістів займався за індивідуальною програмою особистого тренера, через що отримав травму та пропустив вирішальні матчі. Під час турніру різні джерела повідомляли, що таким чином ушкодження отримав Михайло Мудрик.

Нагадаємо, дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій сукні

Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо. 

Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості

Реброву порадили іншу роботу, на якій він зможе досягти успіху — про що йдеться. 

Дружина Юхима Коноплі показала кадри відвертої фотосесії.

футбол Румунія Збірна України з футболу Михайло Мудрик Євро-2024 по футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:33 З російського полону повернулися 15 бійців Азову — серед них переважно жінки

15:30 Найталановитіший футболіст Динамо перейшов у чемпіонат Ізраїлю

15:17 Як я радий бути вдома — перші емоції звільнених із російського полону українських військових

15:12 Погрози в Telegram — донька Фаріон пояснила, чому має охорону

15:08 Передача Росії іранських ракет — у британській розвідці назвали їхню небезпеку для України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:04 Обстріли Харківської області — поліція показала фото наслідків атаки та назвала кількість жертв

15:02 У Києві розповіли, як захистити порти Одещини від російських атак

14:44 Обстріл Львова 4 вересня — один з постраждалих будинків не підлягає відновленню

14:40 Новий рівень захисту — Apple блокуватиме iPhone з донорськими деталями

14:39 Ворог виснажений — комбат Третьої штурмової бригади поділився деталями боїв на Харківщині

15:33 З російського полону повернулися 15 бійців Азову — серед них переважно жінки

15:30 Найталановитіший футболіст Динамо перейшов у чемпіонат Ізраїлю

15:17 Як я радий бути вдома — перші емоції звільнених із російського полону українських військових

15:12 Погрози в Telegram — донька Фаріон пояснила, чому має охорону

15:08 Передача Росії іранських ракет — у британській розвідці назвали їхню небезпеку для України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:04 Обстріли Харківської області — поліція показала фото наслідків атаки та назвала кількість жертв

15:02 У Києві розповіли, як захистити порти Одещини від російських атак

14:44 Обстріл Львова 4 вересня — один з постраждалих будинків не підлягає відновленню

14:40 Новий рівень захисту — Apple блокуватиме iPhone з донорськими деталями

14:39 Ворог виснажений — комбат Третьої штурмової бригади поділився деталями боїв на Харківщині

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Text

12:49 Це шлях до тоталітаризму — експерт пояснив чим відеонагляд в Україні небезпечний

Text

11:49 Шкідники у військовій формі — нардеп Мазурашу заявив, що працівники ТЦК мають відрізнятися від ЗСУ

Text

10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Text

09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра