Сергій Ребров не впорався: відомі деталі про проблеми з дисципліною у збірній

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У збірної України на чемпіонаті Європи проблеми були ще до першого матчу проти Румунії (0:3). У команди були питання з дисципліною.

Про це повідомив в ефірі ТаТоТаке журналіст Ігор Співаковський.

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Джерело розповіло про психологічні проблеми у збірній України на Євро-2024. За словами Співаковського, перед першою грою турніру один із гравців збірної порушив режим, провівши ніч у готелі з дружиною, замість того, щоб бути на базі з командою.

Співаковський вважає, що у нормальній збірній такий вчинок призвів би до покарання футболіста, а в Україні гравець все одно вийшов у стартовому складі.

Також журналіст додав, що один із футболістів займався за індивідуальною програмою особистого тренера, через що отримав травму та пропустив вирішальні матчі. Під час турніру різні джерела повідомляли, що таким чином ушкодження отримав Михайло Мудрик.

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