Сергей Ребров не справился: известны детали о проблемах с дисциплиной в сборной

Сергей Ребров. Фото: УАФ

У сборной Украины на чемпионате Европы проблемы были еще до первого матча против Румынии (0:3). У команды были вопросы с дисциплиной.

Об этом сообщил в эфире ТаТоТаке журналист Игорь Спиваковский.

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Источник рассказал о психологических проблемах в сборной Украины на Евро-2024. По словам Спиваковского, перед первой игрой турнира один из игроков сборной нарушил режим, проведя ночь в отеле с женой, вместо того чтобы быть на базе с командой.

Спиваковский считает, что в нормальной сборной такой поступок привел бы к наказанию футболиста, а в Украине игрок все равно вышел в стартовом составе.

Также журналист добавил, что один из футболистов занимался по индивидуальной программе личного тренера, из-за чего получил травму и пропустил решающие матчи. Во время турнира различные источники сообщали, что таким образом повреждение получил Михаил Мудрик.

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