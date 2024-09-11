Сергей Ребров прокомментировал игру сборной Украины в матчах Лиги Наций

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступления команды в двух сентябрьских матчах Лиги наций. Сборная Украины проиграла оба матча.

Соответствующий пост он разместил в своем Instagram.

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По словам Реброва, два поражения в матчах принесли много работы сборной этой осенью. Игроки вернутся к тренировкам, чтобы улучшить результат в будущем.

Пост Сергея Реброва. Фото: скриншот

"К сожалению, крайне неудачный сентябрьский сбор. Два поражения оставляют нам много работы этой осенью. Спасибо болельщикам, создавшим прекрасную атмосферу на обоих поединках, даже в номинально выездном против Чехии. Нам всем очень неприятно подводить вас, поэтому могу только извиниться за то, что мы не смогли порадовать вас лучшими результатами и попросить сохранить вашу веру в нас", — написал он.

Кроме того, он заявил, что этот результат мотивирует его и игроков провести октябрьские домашние поединки лучше. Он уверен, что команда сможет исправить ситуацию в группе.

Известно, что сборная Украины по футболу дважды проиграла в сентябре — Албании со счетом 1:2 и Чехии — 2:3. Команда заняла последнее место в группе 1 дивизиона Лиги Наций.

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