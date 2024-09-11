Сергій Ребров прокоментував гру збірної України у матчах Ліги Націй

Ребров виправдався за невдалі виступи збірної у Лізі Націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував виступи команди у двох вересневих матчах Ліги націй. Збірна України програла обидва матчі.
Відповідний допис він розмістив у своєму Instagram.
Ребров прокоментував ігри збірної України
За словами Реброва, дві поразки у матчах принесли багато роботи збірній цієї осені. Гравці повернуться до тренувань, аби покращити результат у майбутньому.
"На жаль, вкрай невдалий вересневий збір. Дві поразки залишають нам багато роботи цієї осені. Дякую вболівальникам, які створили чудову атмосферу на обох поєдинках, навіть у номінально виїзному проти Чехії. Нам всім дуже неприємно підводити вас, тому можу тільки вибачитись за те, що ми не змогли потішити вас кращими результатами та попросити зберегти вашу віру в нас", — написав він.
Крім цього, він заявив, що цей результат мотивує його та гравців провести жовтневі домашні поєдинки краще. Він переконаний, що команда зможе виправити ситуацію у групі.
Відомо, що збірна України з футболу двічі програла у вересні — Албанії з рахунком 1:2 та Чехії — 2:3. Команда посіла останнє місце у групі 1 дивізіону В Ліги Націй.
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