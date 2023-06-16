Ребров не вважає Україну фаворитом з Північною Македонією: "Чекаю дуже важку гру"

Ребров на пресконференції перед матчем з Північною Македонією. Фото: УАФ

Сьогодні збірна України зіграє матч кваліфікації Чемпіонату Європи-2024 проти команди Північної Македонії. Напередодні гри із журналістами спілкувався головний тренер національної команди Сергій Ребров.

Спеціаліст дав характеристику супернику, розповів про стан Мудрика та про те, чи поїде Ілля Забарний до молодіжної збірної, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Наразі збірна України зіграла у кваліфікації Євро один матч і поступилася в ньому Англії з рахунком 0:2. Північна Македонія свій матч виграла у Мальти.

Україна — не фаворит

За словами Реброва, Північна Македонія у минулому відбірному циклі на чемпіонат світу вибила Італію у стикових матчах, і тому її не варто недооцінювати.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Також вони обіграли Німеччину на виїзді. Тому ми маємо поважати суперника, але також маємо думати про свою гру. Нам важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати ті помилки, які ми зробили у матчі з Німеччиною, вийти та грати у футбол", — сказав головний тренер.

Ребров, висловлюючись про майбутню гру, зазначив, що до неї Україну не можна називати фаворитом. Можна це робити лише в тому випадку, якщо команда покаже це безпосередньо на полі.

"Я чекаю на дуже важку гру. І вважаю, що наші гравці готові до такої гри", — додав фахівець.

Ребров також розповів про гравців, яких відпустить до молодіжної збірної. За його словами, Гергій Судаков, Михайло Мудрик та Анатолій Трубін вирушать у команду Руслана Ротаня після матчу з Мальтою. Щодо Іллі Забарного не все так однозначно.

Сегей Ребров під час пресконференції. Фото: скриншот

"А стосовно Іллі, він сам вирішує це питання, я не проти, щоб він грав за молодіжну збірну. Це питання між тренером та самим гравцем", — розповів Ребров.

Також фахівця запитали про психологічний стан вінгера Михайла Мудрика, у якого не задалася друга половина сезону після переходу до "Челсі".

Збірна України 16 червня зіграє проти Північної Македонії. Початок — 21:45.

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