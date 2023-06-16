Ребров не считает Украину фаворитом с Северной Македонией: "Жду очень тяжелую игру"

Ребров на пресс-конференции перед матчем с Северной Македонией. Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины сыграет матч квалификации Чемпионата Европы-2024 против команды Северной Македонии. Накануне игры с журналистами общался главный тренер национальной команды Сергей Ребров.

Специалист дал характеристику сопернику, рассказал о состоянии Мудрика и о том, поедет ли Илья Забарный в молодежную сборную, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На текущий момент сборная Украины сыграла в квалификации Евро один матч и уступила в нем Англии со счетом 0:2. Северная Македония свой матч выиграла у Мальты.

Украина — не фаворит

По словам Реброва, Северная Македония в прошлом отборочном цикле на чемпионат мира выбила Италию в стыковых матчах, и поэтому их не стоит недооценивать.

"Мы очень серьезно относимся к этой игре. Также они обыграли Германию на выезде. Поэтому мы должны уважать соперника, но также должны думать о своей игре. Нам важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать те ошибки, которые мы совершили в матче с Германией, выйти и играть в футбол", — сказал главный тренер.

Ребров, высказываясь об предстоящей игре, отметил, что до нее Украину нельзя называть фаворитом. Можно это делать только в том случае, если команда покажет это на непосредственно поле.

"Я жду очень тяжелую игру. И считаю, что наши игроки готовы к такой игре", — добавил специалист.

Ребров также рассказал об игроках, которых отпустит в молодежную сборную. По его словам, Гергий Судаков, Михаил Мудрик и Анатолий Трубин отправляться в команду Руслана Ротаня после матча с Мальтой. По Илье Забарному не все так однозначно.

Сегей Ребров во время пресс-конференции. Фото: скрин-шот

"Что касается Ильи, он сам решает этот вопрос, я не против, чтобы он играл за молодежную сборную. Это вопрос между тренером и самим игроком", — рассказал Ребров.

Также специалиста спросили о психологическом состоянии вингера Михаила Мудрика, у которого не задалась вторая половина сезона после перехода в "Челси".

Сборная Украины 16 июня сыграет против Северной Македонии. Начало — 21:45.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе.

Сергей Ребров не отпустит игроков сборной Украины в "молодежку" перед Евро-2023.

Роналдо рассказал, почему Лионель Месси должен получить "Золотой мяч".

Хавбек Георгий Судаков может уйти из "Шахтера": в клубе рассказали правду.

Матч отбора на Евро-2022 Северная Македония — Украина обслужит скандальный арбитр.

Донецкий "Шахтер" может возглавить безработный тренер.