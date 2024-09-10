Сергій Ребров розповів до чого збірна України готується в матчі Ліги націй проти Чехії

Сергій Ребров. Фото: скриншот

Збірна України з футболу 10 вересня проведе матч другого туру групового етапу Ліги націй. Суперником синьо-жовтих буде Чехія.

Перед грою на пресконференції головний тренер України Сергій Ребров розповів, чого чекає від суперника.

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Ребров заявив, що команда мріє повернутися додому та грати для своїх уболівальників Україні. При цьому вони вдячні Чехії за прихисток та можливість залучати на ігри по п'ятнадцять тисяч фанів.

Стосовно самої гри Ребров також зауважив, що матч проти Чехії буде зовсім іншим порівняно з грою проти Албанії.

Спеціаліст вважає Чехію агресивнішою командою, особливо на домашньому стадіоні. Тому збірній України слід бути до цього готовою.

"Вдячні Чехії за можливість грати у Празі, а також за позицію Чехії з приводу війни в Україні. Ми почуваємося в Чехії як удома. Буде зовсім інша гра порівняно з Албанією. Чехія — агресивніша команда, вони гратимуть удома. Ми подивилися всі їхні матчі. Вдома вони дуже агресивно діють, і нам треба бути готовими до цього", — сказав Ребров.

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