Сергей Ребров рассказал, к чему сборная Украины готовится в матче Лиги наций против Чехии.

Сергей Ребров. Фото: скриншот

Сборная Украины по футболу проведет 10 сентября матч второго тура группового этапа Лиги наций. Соперником сине-желтых будет Чехия.

Перед игрой на пресс-конференции главный тренер Украины Сергей Ребров рассказал, чего ждет от соперника.

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Ребров заявил, что команда мечтает вернуться домой и играть для своих болельщиков в Украине. При этом они благодарны Чехии за убежище и возможность привлекать на игры по пятнадцать тысяч фанов.

Что касается самой игры, Ребров также отметил, что матч против Чехии будет совсем другим по сравнению с игрой против Албании.

Специалист считает Чехию более агрессивной командой, особенно на домашнем стадионе. Поэтому сборная Украины должна быть к этому готова.

"Благодарны Чехии за возможность играть в Праге, а также за позицию Чехии по поводу войны в Украине. Мы чувствуем себя в Чехии как дома. Будет совсем другая игра по сравнению с Албанией. Чехия — более агрессивная команда, они будут играть дома. Мы посмотрели все их матчи. Дома они очень агрессивно действуют, и нам нужно быть готовыми к этому", — сказал Ребров.

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