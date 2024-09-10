Сергей Ребров рассказал, к чему сборная Украины готовится в матче Лиги наций против Чехии.

Ребров ждет жесткой игры от сборной Чехии
Сборная Украины по футболу проведет 10 сентября матч второго тура группового этапа Лиги наций. Соперником сине-желтых будет Чехия.
Перед игрой на пресс-конференции главный тренер Украины Сергей Ребров рассказал, чего ждет от соперника.
Чехия может сыграть грубо
Ребров заявил, что команда мечтает вернуться домой и играть для своих болельщиков в Украине. При этом они благодарны Чехии за убежище и возможность привлекать на игры по пятнадцать тысяч фанов.
Что касается самой игры, Ребров также отметил, что матч против Чехии будет совсем другим по сравнению с игрой против Албании.
Специалист считает Чехию более агрессивной командой, особенно на домашнем стадионе. Поэтому сборная Украины должна быть к этому готова.
"Благодарны Чехии за возможность играть в Праге, а также за позицию Чехии по поводу войны в Украине. Мы чувствуем себя в Чехии как дома. Будет совсем другая игра по сравнению с Албанией. Чехия — более агрессивная команда, они будут играть дома. Мы посмотрели все их матчи. Дома они очень агрессивно действуют, и нам нужно быть готовыми к этому", — сказал Ребров.
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