Збірна України готується до Євро-2024: Ребров розповів про повернення Миколенка

Ребров повідомив про стан Миколенка після травми
Збірна України під керівництвом Сергія Реброва готується до дебюту на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Українська команда зіграє перший матч 17 червня проти Румунії.
Перед матчами Євро Ребров в інтерв'ю УАФ розповів про стан травмованого лівого захисника Віталія Миколенка.
Яка ситуація з Миколенком
Ребров розповів, що Миколенко планує повернутися та виступити на чемпіонаті Європи. Щоб швидше зіграти, Віталій працює над відновленням.
"Він працює. Він розуміє, що тільки через роботу може скоріше повернутися. Я щодня з ним розмовляю", — розповів тренер.
Також Ребров зазначив, що після отриманої травми Миколенко був дуже засмучений, але зараз емоції пішли, і Віталій тренується кілька разів на день.
Миколенко травмувався у першому таймі товариського матчу з Молдовою (4:0).
Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі Е. Суперниками України стануть Румунія, Словаччина та Бельгія.
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