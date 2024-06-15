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Ребров повідомив про стан Миколенка після травми

15 червня 2024 11:46
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України готується до Євро-2024: Ребров розповів про повернення Миколенка
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України під керівництвом Сергія Реброва готується до дебюту на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Українська команда зіграє перший матч 17 червня проти Румунії.

Перед матчами Євро Ребров в інтерв'ю УАФ розповів про стан травмованого лівого захисника Віталія Миколенка.

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Ребров розповів, що Миколенко планує повернутися та виступити на чемпіонаті Європи. Щоб швидше зіграти, Віталій працює над відновленням.

"Він працює. Він розуміє, що тільки через роботу може скоріше повернутися. Я щодня з ним розмовляю", — розповів тренер.

Також Ребров зазначив, що після отриманої травми Миколенко був дуже засмучений, але зараз емоції пішли, і Віталій тренується кілька разів на день.

Миколенко травмувався у першому таймі товариського матчу з Молдовою (4:0).

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі Е. Суперниками України стануть Румунія, Словаччина та Бельгія.

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
Віталій Миколенко

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