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Ребров сообщил о состоянии Миколенко после травмы

15 июня 2024 11:46
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины готовится к Евро-2024: Ребров рассказал о возвращении Миколенко
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва готовится к дебюту на чемпионате Европы-2024 в Германии. Украинская команда сыграет первый матч 17 июня против Румынии.

Перед матчами Евро Ребров в интервью УАФ рассказал об состоянии травмированного левого защитника Виталия Миколенко.

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Ребров рассказал, что Миколенко планирует вернуться и выступить на чемпионате Европы. Чтобы быстрее сыграть Виталий работает над восстановлением.

"Он работает. Он понимает, что только через работу может поскорее вернуться. Я каждый день с ним разговариваю", — рассказал тренер.

Также Ребров отметил, что после полученной травмы Миколенко был очень расстроен, но сейчас эмоции ушли и Виталий тренируется несколько раз в день.

Миколенко травмировался в первом тайме товарищеского матча с Молдовой (4:0).

Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е. Соперниками Украины станут Румыния, Словакия и Бельгия.

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Виталий Миколенко

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