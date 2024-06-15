Сборная Украины готовится к Евро-2024: Ребров рассказал о возвращении Миколенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва готовится к дебюту на чемпионате Европы-2024 в Германии. Украинская команда сыграет первый матч 17 июня против Румынии.

Перед матчами Евро Ребров в интервью УАФ рассказал об состоянии травмированного левого защитника Виталия Миколенко.

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Какая ситуация с Миколенко

Ребров рассказал, что Миколенко планирует вернуться и выступить на чемпионате Европы. Чтобы быстрее сыграть Виталий работает над восстановлением.

"Он работает. Он понимает, что только через работу может поскорее вернуться. Я каждый день с ним разговариваю", — рассказал тренер.

Также Ребров отметил, что после полученной травмы Миколенко был очень расстроен, но сейчас эмоции ушли и Виталий тренируется несколько раз в день.

Миколенко травмировался в первом тайме товарищеского матча с Молдовой (4:0).

Сборная Украины на чемпионате Европы-2024 сыграет в группе Е. Соперниками Украины станут Румыния, Словакия и Бельгия.

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