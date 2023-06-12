Ребров про нічию з Німеччиною: "Могли забивати ще більше"

Сергій Ребров на пресконференції. Фото: скриншот

У Бремені результативною нічиєю завершився товариський матч між збірною України та командою Німеччини. Ця гра була дебютною для головного тренера синьо-жовтої команди Сергія Реброва.

Після матчу наставник на пресконференції розповів про важливість матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч між збірними України та Німеччини завершився нічиєю 3:3. Зазначимо, що команди вже грали одна з одною з таким рахунком. Цікаво, що у 2011 році в Києві українці також вели з рахунком 3:1 по ходу матчу.

Ребров подякував Німеччині за допомогу

На пресконференції першим поставили запитання про відсутність у заявці на матч Віталія Буяльського, Владислава Кочергіна, Назарія Русина та Сергія Кривцова. Цікаво, що у заявці мала бути певна кількість футболістів, і тренер просто мав когось до неї не внести. Якби там не було інших гравців, то теж могли б лунати такі запитання?

"Ми намагалися на кожну позицію створити конкуренцію, і тому випали ці гравці. До них немає жодних питань у тренувальному процесі. Нам просто треба було вирішувати. Я впевнений, що вони це розуміють, і тому всі ці чотири гравці готуватимуться до офіційних матчів", — зазначив Ребров.

Після питань про відсутніх футболістів Ребров нарешті почав говорити про сам матч з Німеччиною та про заміни, які безпосередньо вплинули на результат матчу, оскільки Віталія Міколенка замінив Едуард Соболь, через фол якого був призначений пенальті.

"Це неофіційна гра, і тому я вважаю, що достатньо створили моментів та могли забивати ще більше.

Чи планували заміни? Декілька замін були плановими. А наприкінці ми залишили дві заміни та використали їх наприкінці матчу, коли бачили проблеми. Той же Міколенко казав, що трохи відчуває проблеми з коліном.Останні дві заміни зробили, дивлячись на ситуацію на полі", — розповів фахівець.

Після матчу всі віталися. Фото: twitter.com/DFB_Team_EN

Наставник національної команди також багато говорив про важливість матчу для українців та декілька разів подякував Німеччині за допомогу після повномасштабного вторгнення.

"Я вдячний гравцям та вболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували їхню підтримку, і це було дуже важливо. Ми чули підтримку ЗСУ, до якої ми приєднуємося. Ця гра дуже важлива для України, щоб показати підтримку Німеччини, яка запропонувала нам її провести.

Для мене особисто це дуже важливий матч, бо він перший. Дуже радий, що хлопці серйозно поставилися до матчу. Я вважаю, що ми показали серйозний результат.

Як я казав, це дуже важливий матч для України, і ми всі вдячні Німеччині за підтримку у війні з агресором", — додав Ребров.

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