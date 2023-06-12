Ребров о ничьей с Германией: "Могли забивать еще больше"

Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: скриншот

В Бремене результативной ничьей завершился товарищеский матч между сборной Украины и командой Германии. Эта игра была дебютной для главного тренера сине-желтой команды Сергея Реброва.

После матча наставник на пресс-конференции рассказал о важности матча, сообщает портал Новини.LIVE.

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Матч между сборными Украины и Германии завершился ничьей 3:3. Отметим, что команды уже играли друг с другом с таким счетом. Интересно, что в 2011 году в Киеве украинцы тоже вели со счетом 3:1 по ходу матча.

Ребров поблагодарил Германию за помощь

На пресс-конференции первым задали вопрос об отсутствии в заявке на матч Виталия Буяльского, Владислава Кочергина, Назария Русина и Сергея Кривцова. Интересно, что в заявке должно быть определенное количество футболистов и тренер просто должен был кого-то в нее не внести. Если бы там не было других игроков, то тоже могли бы звучать такие вопросы?

"Мы пытались на каждую позицию создать конкуренцию и поэтому выпали эти игроки. К ним нет никаких вопросов в тренировочном процессе. Нам просто нужно было решать. Я уверен, что они это понимают и потому все эти четыре игрока будут готовиться к официальным матчам", — отметил Ребров.

После вопросов об отсутствующих футболистах Ребров наконец-то начал говорить о самом матче с Германией, и о заменах, которые напрямую повлияли на результат игры, поскольку Виталия Миколенко заменил Эдуард Соболь, из-за фол которого был назначен пенальти.

"Это неофициальная игра и поэтому я считаю, что достаточно создали моменты и могли забивать еще больше.

Планировали замены? Несколько замен были плановыми. А в конце мы оставили две замены и использовали их в конце матча, когда видели проблемы. Тот же Миколенко говорил, что немного испытывает проблемы с коленом. Последние две замены сделали, глядя на ситуацию на поле", — рассказал специалист.

После матча все здоровались. Фото: twitter.com/DFB_Team_EN

Наставник национальной команды также много говорил о важности матча для украинцев и несколько раз поблагодарил Германию за помощь после полномасштабного вторжения.

"Я благодарен игрокам и болельщикам, которые пришли на стадион. Мы чувствовали их поддержку и это было очень важно. Мы слышали поддержку ВСУ, к которой мы присоединяемся. Эта игра очень важна для Украины, чтобы показать поддержку Германии, которая предложила нам ее провести.

Для меня лично это очень важный матч, потому что он первый. Очень рад, что ребята серьезно отнеслись к нему. Я считаю, что мы показали серьезный результат.

Как я говорил. Это очень важный матч для Украины, и мы всем благодарны Германии за поддержку в войне с агрессором. Поэтому это очень важный матч и мы очень благодарны Германии", — добавил Ребров.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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