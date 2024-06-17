Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров прокоментував одну з найважчих поразок в історії збірної України arrow

Ребров прокоментував одну з найважчих поразок в історії збірної України

17 червня 2024 18:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Поразка України на Євро-2024 — Ребров коментує невдачу з Румунією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи-2024. Команда Сергія Реброва з рахунком 0:3 поступилася одній з найслабших команд турніру — Румунії.

Після гри Ребров в ефірі "Суспільного" прокоментував поразку від румунів.

Читайте також:

Ребров вважає, що гравцям потрібно задуматися

За словами Реброва, гравці не показали, що хочуть досягти максимального результату й тому програли.

"Я думаю, для усіх це неочікуваний результат. Це Євро. Я завжди кажу, якщо ми хочемо чогось досягти на Євро перемог, то потрібно показувати максимальний результат від кожного гравця. На жаль, сьогодні цього не було, але це перша гра. Я сподіваюсь, ми проаналізуємо, й будемо серйозно і ретельно готуватися до наступної гри", — сказав Ребров.

Головний тренер зазначив, що не вважає, що його гравці не бажали забити гол. Ребров вважає, що команда контролювала гру до пропущеного м'яча, але визнає, що футболісти допустили деякі помилки.

Фахівець поскаржився, що команда не була достатньо агресивною в атаці в першому таймі, хоча й контролювала м'яч, але не створювала моментів.

"Що казати гравцям? Вони самі повинні себе повертати до гри. Ми сказали, що вони допустили багато помилок. Зараз потрібно дуже ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступної зустрічі", — додав Ребров.

Збірна України після поразки від Румунії зіграє зі Словаччиною та Бельгією.

Нагадаємо, Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

"Арсенал" і "Ньюкасл" готують пропозиції щодо трансферу Луніна — відомо, скільки заплатять за гравця. 

"Арсенал" готує "Жироні" щедру пропозицію щодо Довбика — що відомо. 

Роналду посварився з головним тренером збірної Португалії через курйозну заборону. 

Кейн назвав причину проблем збірної Англії у матчі із Сербією.

Сергій Ребров
футбол
УАФ
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту