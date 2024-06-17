Поразка України на Євро-2024 — Ребров коментує невдачу з Румунією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи-2024. Команда Сергія Реброва з рахунком 0:3 поступилася одній з найслабших команд турніру — Румунії.

Після гри Ребров в ефірі "Суспільного" прокоментував поразку від румунів.

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Ребров вважає, що гравцям потрібно задуматися

За словами Реброва, гравці не показали, що хочуть досягти максимального результату й тому програли.

"Я думаю, для усіх це неочікуваний результат. Це Євро. Я завжди кажу, якщо ми хочемо чогось досягти на Євро перемог, то потрібно показувати максимальний результат від кожного гравця. На жаль, сьогодні цього не було, але це перша гра. Я сподіваюсь, ми проаналізуємо, й будемо серйозно і ретельно готуватися до наступної гри", — сказав Ребров.

Головний тренер зазначив, що не вважає, що його гравці не бажали забити гол. Ребров вважає, що команда контролювала гру до пропущеного м'яча, але визнає, що футболісти допустили деякі помилки.

Фахівець поскаржився, що команда не була достатньо агресивною в атаці в першому таймі, хоча й контролювала м'яч, але не створювала моментів.

"Що казати гравцям? Вони самі повинні себе повертати до гри. Ми сказали, що вони допустили багато помилок. Зараз потрібно дуже ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступної зустрічі", — додав Ребров.

Збірна України після поразки від Румунії зіграє зі Словаччиною та Бельгією.

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