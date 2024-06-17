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Ребров прокомментировал одно из самых тяжелых поражений в истории сборной Украины

17 июня 2024 18:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Поражение Украины на Евро-2024 - Ребров комментирует неудачу с Румынией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины из поражения стартовала на чемпионате Европы-2024. Команда Сергея Реброва со счетом 0:3 уступила одной из самых слабых команд турнира — Румынии.

После игры Ребров в эфире "Суспільного" прокомментировал поражение от румын.

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По словам Реброва, игроки не показали, что хотят добиться максимального результата и потому проиграли.

"Я думаю, для всех это неожиданный результат. Это Евро. Я всегда говорю, если мы хотим чего-нибудь достичь на Евро побед, то нужно показывать максимальный результат от каждого игрока. К сожалению, сегодня этого не было, но это первая игра. Я надеюсь, мы проанализируем, и будем серьезно и тщательно готовиться к следующей игре", — сказал Ребров.

Главный тренер отметил, что не считает, что его игроки не желали забить гол. Ребров считает, что команда контролировала игру до пропущенного мяча, но признает, что футболисты совершили некоторые ошибки.

Специалист пожаловался, что команда не была достаточно агрессивна в атаке в первом тайме, хотя и контролировала мяч, но не создавала моментов.

"Что говорить игрокам? Они сами должны себя возвращать к игре. Мы сказали, что они допустили много ошибок. Сейчас нужно очень тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующей встрече", — добавил Ребров.

Сборная Украины после поражения от Румынии сыграет со Словакией и Бельгией.

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Сергей Ребров
футбол
УАФ
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу

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