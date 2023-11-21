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Ребров розповів, чому Україна погано провела перший тайм з Італією

21 листопада 2023 09:55
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Агабекян Карен
редактор
Ребров розповів, чому Україна погано провела перший тайм з Італією
Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про нічию (0:0) в матчі проти Італії. Вона позбавила Україну прямого виходу на Євро-2024.

Слова Реброва із пресконференції навів сайт УАФ.

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За словами Реброва, команда мала план на гру, який полягав в протидії пресингу суперника на початку матчу.

"В першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали інтенсивніше, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м’яч і створювали моменти. Зараз хлопці дуже засмучені, тому що не здобули результат. Але я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм", — сказав тренер.

Фахівець зазначив, що команда билася за країну в ситуації, коли відвертають увагу погані новини. Через цю атмосферу їм було складно грати у всьому відборі на Євро-2024, але збірна до останнього конкурувала з Італією — чинним чемпіоном Європи.

Зазначимо, що збірна України після нічиєї залишилась на третьому місці в турнірній таблиці своєї групи. Тепер команда Реброва має можливість вийти на Євро-2024 через плей-оф, в якому буде півфінал та фінал.

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