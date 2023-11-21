Ребров розповів, чому Україна погано провела перший тайм з Італією

Головний тренер України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про нічию (0:0) в матчі проти Італії. Вона позбавила Україну прямого виходу на Євро-2024.

Слова Реброва із пресконференції навів сайт УАФ.

Читайте також:

Ребров про нічию з Італією

За словами Реброва, команда мала план на гру, який полягав в протидії пресингу суперника на початку матчу.

"В першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали інтенсивніше, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м’яч і створювали моменти. Зараз хлопці дуже засмучені, тому що не здобули результат. Але я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм", — сказав тренер.

Фахівець зазначив, що команда билася за країну в ситуації, коли відвертають увагу погані новини. Через цю атмосферу їм було складно грати у всьому відборі на Євро-2024, але збірна до останнього конкурувала з Італією — чинним чемпіоном Європи.

Зазначимо, що збірна України після нічиєї залишилась на третьому місці в турнірній таблиці своєї групи. Тепер команда Реброва має можливість вийти на Євро-2024 через плей-оф, в якому буде півфінал та фінал.

Нагадаємо, "УЄФА — мафія", або як уболівальники відреагували на пенальті на Мудрику у матчі збірних України та Італії.

Мудрик заробив пенальті в кінці матчу з Італією, але суддя проігнорував — відео.

Президент УЄФА розізлив гравців збірної України.

Як Україні потрапити на Євро-2024 — усі можливі варіанти.

Миколенка визнали найкращим гравцем України в матчі з Італією.