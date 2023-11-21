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Ребров рассказал, почему Украина плохо провела первый тайм с Италией

21 ноября 2023 09:55
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Агабекян Карен
редактор
Ребров рассказал, почему Украина плохо провела первый тайм с Италией
Главный тренер Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о ничьей (0:0) в матче против Италии. Она лишила Украины прямого выхода на Евро-2024.

Слова Реброва с пресс-конференции привел сайт УАФ.

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По словам Реброва, команда имела план на игру, заключавшийся в противодействии прессингу соперника в начале матча.

"В первом тайме мы больше сконцентрировались на обороне, а во втором играли интенсивнее, больше прессинговали, благодаря этому отбирали мяч и создавали моменты. Сейчас ребята очень расстроены, потому что не добились результата. Но я считаю, что они показали хорошую игру, могу только поблагодарить их", — сказал тренер.

Специалист отметил, что команда сражалась за страну в ситуации, когда отвлекают внимание плохие новости. Из-за этой атмосферы им было сложно играть во всем отборе на Евро-2024, но сборная до последнего конкурировала с Италией — действующим чемпионом Европы.

Отметим, что сборная Украины после ничьей осталась на третьем месте в турнирной таблице своей группы. Теперь команда Реброва может выйти на Евро-2024 через плей-офф, в котором будет полуфинал и финал.

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