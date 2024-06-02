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Ребров розповів, коли зможе розраховувати на Луніна

2 червня 2024 17:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ребров розповів, коли зможе розраховувати на Луніна
Сергій Ребров. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, коли може розраховувати на воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна. Через участь у фіналі Ліги чемпіонів він пропустить гру з Німеччиною.

Ребров повідомив, що Лунін приєднається до збірної пізніше за інших, передає Новини.LIVE.

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"Сьогодні вже всі працюють у загальній групі. Учора ще кілька гравців працювали індивідуально. Сьогодні все гаразд, усі 22 польові гравці та 2 голкіпери", — каже головний тренер збірної України.

Святкування замість гри

На Україну незабаром чекають 3 товариські зустрічі. У понеділок, 3 червня українці гратимуть проти Німеччини, 7 червня - проти Польщі, 11 червня — проти Молдови.

Андрій Лунін через святкування у фіналі Ліги чемпіонів та заходи пов’язані з цим у клубі не встигне взяти участь у першому з цих матчів

"Щодо Андрія. Сьогодні і завтра у них якесь, я не знаю, селебрейшн перемоги в Лізі чемпіонів, тому ми дозволили йому залишитися з командою, я вважаю, він на це заслуговує. Він приєднається до команди у Варшаві, коли ми переїдемо після гри проти збірної Німеччини", — сказав Ребров.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу. 

Перемога "Реала" вивела "Шахтар" у груповий етап Ліги чемпіонів. 

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі. 

Флік хоче прибрати з "Барселони" одразу двох лідерів команди. 

Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

Андрій Лунін
Сергій Ребров
Збірна Німеччини з футболу
Збірна України з футболу

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