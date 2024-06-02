Ребров розповів, коли зможе розраховувати на Луніна

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, коли може розраховувати на воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна. Через участь у фіналі Ліги чемпіонів він пропустить гру з Німеччиною.

Ребров повідомив, що Лунін приєднається до збірної пізніше за інших, передає Новини.LIVE.

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"Сьогодні вже всі працюють у загальній групі. Учора ще кілька гравців працювали індивідуально. Сьогодні все гаразд, усі 22 польові гравці та 2 голкіпери", — каже головний тренер збірної України.

Святкування замість гри

На Україну незабаром чекають 3 товариські зустрічі. У понеділок, 3 червня українці гратимуть проти Німеччини, 7 червня - проти Польщі, 11 червня — проти Молдови.

Андрій Лунін через святкування у фіналі Ліги чемпіонів та заходи пов’язані з цим у клубі не встигне взяти участь у першому з цих матчів

"Щодо Андрія. Сьогодні і завтра у них якесь, я не знаю, селебрейшн перемоги в Лізі чемпіонів, тому ми дозволили йому залишитися з командою, я вважаю, він на це заслуговує. Він приєднається до команди у Варшаві, коли ми переїдемо після гри проти збірної Німеччини", — сказав Ребров.

Нагадаємо, Лунін знову виграв Лігу чемпіонів та встановив рекорд українського футболу.

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