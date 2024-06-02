Ребров рассказал, когда сможет рассчитывать на Лунина

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда может рассчитывать на вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина. Через участие в финале Лиги чемпионов он пропустит игру с Германией.

Ребров сообщил, что Лунин присоединится к сборной позже других, передает Новини.LIVE.

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"Сегодня уже все работают в общей группе. Вчера еще несколько игроков работали индивидуально. Сегодня все хорошо, все 22 полевых игрока и 2 голкипера" , — говорит главный тренер сборной Украины.

Празднование вместо игры

Украину в скором времени ждут 3 товарищеские встречи. В понедельник, 3 июня, украинцы будут играть против Германии, 7 июня - против Польши, 11 июня - против Молдовы.

Андрей Лунин из-за празднования в финале Лиги чемпионов и мероприятия, связанные с этим в клубе, не успеет принять участие в первом из этих матчей.

"По Андрею. Сегодня и завтра у них какое-то, я не знаю, селебрейшн победы в Лиге чемпионов, поэтому мы позволили ему остаться с командой, я считаю, он этого заслуживает. Он присоединится к команде в Варшаве, когда мы переедем после игры против сборной Германии", — сказал Ребров.

Напомним, Лунин снова выиграл Лигу чемпионов и установил рекорд украинского футбола.

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