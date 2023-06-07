Ребров розповів про перспективи повернення Ярмоленка до "Динамо"

Андрій Ярмоленко у "Аль-Айні". Фото: instagram.com/alainfcae/

Новий наставник збірної України Сергій Ребров розповів про свій тренерський штаб. Крім цього, він оцінив роль у національній команді Андрія Ярмоленка.

Ребров не виключає того, що хавбек "Аль-Айна" може повернутися до "Динамо", повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Ребра на пресконференції. Фото: instagram.com/alainfcae/

Штаб Сергій Реброва

49-річний наставник уже визначився зі спеціалістами, які йому допомагатимуть. Усі вони також підписали контракти до червня 2026 року. Частину команди Ребров привіз із собою з "Аль-Айна" (ОАЕ).

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Перспективи Ярмоленка

Сергій Ребров окремо відповів на питання про майбутнє Андрія Ярмоленка, з яким він працював спочатку у "Динамо", а потім в "Аль-Айні".

Ребров зазначив, що Ярмоленко набрав чудову форму та допоможе як збірній України, так і своєму клубу. Тренер назвав "Динамо" рідною домівкою півзахисника і запевнив, що на Андрія завжди чекають у Києві.

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