Ребров рассказал о перспективах возвращения Ярмоленко в "Динамо"
Новый наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем тренерском штабе. Помимо этого он оценил роль в национальной команде Андрея Ярмоленко.
Ребров не исключает того, что хавбек "Аль-Айна" может вернуться в "Динамо", сообщает официальный сайт УАФ.
Сергей Ребров подписал с Украинской Ассоциацией футбола контракт сроком до лета 2026 года. Он будет руководить игрой национальной команды в отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 и Мундиаль-2026.
Штаб Сергей Реброва
49-летний наставник уже определился со специалистами, которые будут ему помогать. Все они тоже подписали контракты до июня 2026 года. Часть команды Ребров привез с собой из "Аль-Айна" (ОАЭ).
Висенте Гомес займется тактической и физической подготовкой футболистов. Альберто Босх будет собирать информацию по соперникам сборной Украины. Унаи Мельгоса начнет изучать информацию о потенциальных кандидатах в сборную Украины. В его обязанности войдет и сбор данных об игре молодежных и юношеских национальных команд.
Глеб Платов вошел в штаб Сергея Реброва на правах аналитика, Рустам Худжамов займется подготовкой вратарей национальной команды.
Перспективы Ярмоленко
Сергей Ребров отдельно ответил на вопрос о будущем Андрея Ярмоленко, с которым он работал сначала в "Динамо", а затем в "Аль-Айне".
Ребров отметил, что Ярмоленко набрал прекрасную форму и поможет как сборной Украины, так и своему клубу. Тренер назвал "Динамо" родным домом полузащитника и заверил, что Андрея всегда ждут в Киеве.
Напомним, лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.
Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в итальянскую Серию А.
Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.
Украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.
Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба.