Ребров рассказал о перспективах возвращения Ярмоленко в "Динамо"

Андрей Ярмоленко в "Аль-Айне". Фото: instagram.com/alainfcae/

Новый наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своем тренерском штабе. Помимо этого он оценил роль в национальной команде Андрея Ярмоленко.

Ребров не исключает того, что хавбек "Аль-Айна" может вернуться в "Динамо", сообщает официальный сайт УАФ.

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Сергей Ребров подписал с Украинской Ассоциацией футбола контракт сроком до лета 2026 года. Он будет руководить игрой национальной команды в отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 и Мундиаль-2026.

Ребров на пресс-конференции. Фото: instagram.com/alainfcae/

Штаб Сергей Реброва

49-летний наставник уже определился со специалистами, которые будут ему помогать. Все они тоже подписали контракты до июня 2026 года. Часть команды Ребров привез с собой из "Аль-Айна" (ОАЭ).

Висенте Гомес займется тактической и физической подготовкой футболистов. Альберто Босх будет собирать информацию по соперникам сборной Украины. Унаи Мельгоса начнет изучать информацию о потенциальных кандидатах в сборную Украины. В его обязанности войдет и сбор данных об игре молодежных и юношеских национальных команд.

Глеб Платов вошел в штаб Сергея Реброва на правах аналитика, Рустам Худжамов займется подготовкой вратарей национальной команды.

Перспективы Ярмоленко

Сергей Ребров отдельно ответил на вопрос о будущем Андрея Ярмоленко, с которым он работал сначала в "Динамо", а затем в "Аль-Айне".

Ребров отметил, что Ярмоленко набрал прекрасную форму и поможет как сборной Украины, так и своему клубу. Тренер назвал "Динамо" родным домом полузащитника и заверил, что Андрея всегда ждут в Киеве.

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