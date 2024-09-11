Збірна України програла Чехії в Лізі Націй через помилки в обороні

Сергій Ребров. Фото: скриншот

У другому турі групового етапу Ліги Націй збірна України поступилася Чехії. Національна команда програла з рахунком 2:3.

Після гри поразку прокоментував головний тренер збірної Сергій Ребров, слова якого навела пресслужба УАФ.

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За словами Реброва, команда залишилась засмучена через результат, але він вдячний футболістам за спробу врятувати поєдинок.

"Я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було важко створювати. У цьому матчі все вирішили помилки, яких ми припустилися в обороні. Навіть коли ми забиваємо два голи... Другий тайм був інтенсивний, цікавий, ми могли забивати більше. Ми програли через свої помилки", — сказав Ребров.

Ребров підкреслив, що збірна продовжить роботу над усуненням недоліків в обороні та переглядатиме кандидатів для команди. При цьому він упевнений у появі нових гравців.

Фахівець зазначив, що попри дві поразки, головна мета збірної залишається — потрапити на чемпіонат світу через кваліфікацію та матчі Ліги націй.

Ребров також заперечив твердження, що команда грала не агресивно, і додав, що після пропущеного голу збірна активно пресингувала, що допомогло зрівняти рахунок.

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