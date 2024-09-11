Збірна України програла Чехії в Лізі Націй через помилки в обороні

Ребров відреагував на скандальну поразку від Чехії — не такої реакції чекали
У другому турі групового етапу Ліги Націй збірна України поступилася Чехії. Національна команда програла з рахунком 2:3.
Після гри поразку прокоментував головний тренер збірної Сергій Ребров, слова якого навела пресслужба УАФ.
Ребров назвав причини поразки від Чехії
За словами Реброва, команда залишилась засмучена через результат, але він вдячний футболістам за спробу врятувати поєдинок.
"Я вважаю, що в першому таймі Чехія була дуже агресивною, було важко створювати. У цьому матчі все вирішили помилки, яких ми припустилися в обороні. Навіть коли ми забиваємо два голи... Другий тайм був інтенсивний, цікавий, ми могли забивати більше. Ми програли через свої помилки", — сказав Ребров.
Ребров підкреслив, що збірна продовжить роботу над усуненням недоліків в обороні та переглядатиме кандидатів для команди. При цьому він упевнений у появі нових гравців.
Фахівець зазначив, що попри дві поразки, головна мета збірної залишається — потрапити на чемпіонат світу через кваліфікацію та матчі Ліги націй.
Ребров також заперечив твердження, що команда грала не агресивно, і додав, що після пропущеного голу збірна активно пресингувала, що допомогло зрівняти рахунок.
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