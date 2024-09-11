Сборная Украины проиграла Чехии в Лиге Наций из-за ошибок в обороне

Ребров отреагировал на скандальное поражение от Чехии — не такой реакции ожидали
Во втором туре группового этапа Лиги Наций сборная Украины уступила Чехии. Национальная команда проиграла со счетом 2:3.
После игры поражение прокомментировал главный тренер сборной Сергей Ребров, слова которого привела пресс-служба УАФ.
Ребров назвал причины поражения от Чехии
По словам Реброва, команда осталась расстроена из-за результата, но он благодарен футболистам за попытку спасти поединок.
"Я считаю, что в первом тайме Чехия была очень агрессивной, было трудно создавать. В этом матче все решили ошибки, которые мы допустили в обороне. Даже когда мы забиваем два гола... Второй тайм был интенсивный, интересный, мы могли забивать больше. Мы проиграли из-за своих ошибок", — сказал Ребров.
Ребров подчеркнул, что сборная продолжит работу по устранению недостатков в обороне и будет пересматривать кандидатов для команды. При этом он уверен в появлении новых игроков.
Специалист отметил, что, несмотря на два поражения, главная цель сборной остается — попасть на чемпионат мира из-за квалификации и матчей Лиги наций.
Ребров также отрицал утверждение, что команда играла не агрессивно, и добавил, что после пропущенного гола сборная активно прессинговала, что помогло сравнять счет.
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