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Ребров визначився із заявкою на Англію: Зубков та ще двоє футболістів поза грою

9 вересня 2023 10:48
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Агабекян Карен
редактор
Ребров визначився із заявкою на Англію: Зубков та ще двоє футболістів поза грою
Головний тренер Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

9 вересня збірна України у Вроцлаві зіграє матч кваліфікації на чемпіонат Європи з футболу в 2024 році. Суперником українців буде Англія.

Головний тренер України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч. Повідомила пресслужба УАФ.

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Зазначимо, що в Лондоні збірна України під керівництвом тимчасового виконувача обов’язків головного тренера Руслана Ротаня програла з рахунком 0:2.

Заявка України

Ребров не включив до заявки на матч півзахисників "Шахтаря" Олександра Зубкова та "Дніпра-1" Олександра Піхальонка. Залишився поза грою травмований Олександр Тимчик.

Заявка збірної України на матч з Англією: Георгій Бущан, Андрій Лунін, Анатолій Трубін — Юхим Конопля, Олександр Караваєв — Віталій Миколенко, Богдан Михайліченко — Сергій Кривцов, Денис Попов, Ілля Забарний, Микола Матвієнко — Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Єгор Назарина, Віталій Буяльський — Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков — Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

12-го вересня в Мілані на Україну чекає матч проти Італії, яку нещодавно очолив Лучано Спалетті. Фахівець на тренерському містку замінив Роберто Манчіні, у якого був конфлікт із Федерацією футболу та грошова пропозиція із Саудівської Аравії.

На цей час у групі С збірна України провела три поєдинки. Крім поразки Англії, з Ребровим команда виграла у Північної Македонії та Мальти.

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