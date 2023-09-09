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Ребров определился с заявкой на Англию: Зубков и еще двое футболистов вне игры

9 сентября 2023 10:48
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Агабекян Карен
редактор
Ребров определился с заявкой на Англию: Зубков и еще двое футболистов вне игры
Главный тренер Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

9 сентября сборная Украины во Вроцлаве сыграет матч квалификации на чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Соперником украинцев будет Англия.

Главный тренер Украины Сергей Ребров определился с заявкой на матч. Сообщила пресс-служба УАФ.

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Заявка Украины

Ребров не включил в заявку на матч полузащитников "Шахтера" Александра Зубкова и "Днепра-1" Александра Пихаленка. Остался вне игры травмированный Александр Тимчик.

Заявка сборной Украины на матч с Англией: Георгий Бущан, Андрей Лунин, Анатолий Трубин — Ефим Конопля, Александр Караваев — Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко — Сергей Кривцов, Денис Попов, Илья Забарный, Николай Матвиенко — Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Егор Назарина, Виталий Буяльский — Андрей Ярмоленко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков — Роман Яремчук, Артем Довбык, Владислав Ванат.

12 сентября в Милане Украину ждет матч против Италии, которую недавно возглавил Лучано Спалетти. Специалист на тренерском мостике заменил Роберто Манчини, у которого был конфликт с Федерацией футбола и предложение из Саудовской Аравии.

В настоящее время в группе С сборная Украины провела три поединка. Помимо поражения Англии, с Ребровым команда выиграла у Северной Македонии и Мальты.

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