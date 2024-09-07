Україна без Мудрика і Довбика зіграє з Албанією у Лізі націй — заявка на матч

Головний тренер Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 7 вересня зіграє на груповому етапі Ліги націй. Суперником команди Сергія Реброва в першому турі стане Албанія.

Перед грою в УАФ опублікували заявку на матч.

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У матчі проти Албанії збірній України не допоможуть травмовані вінгер Михайло Мудрик та форвард Артем Довбик.

Наразі Довбик вже покинув команду та повернувся у Рим, а Мудрик ще має шанси зіграли 10 вересня проти Чехії.

Заявка збірної України на матч проти Албанії:

Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін — Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Валерій Бондар, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко — Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Володимир Бражко, Руслан Маліновський, Руслан Маліновський, Георгій Судаков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Владислав Кабаєв — Роман Яремчук, Владислав Ванат

Матч України проти Албанії відбудеться в чеській Празі. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

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