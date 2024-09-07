Україна без Мудрика і Довбика зіграє з Албанією у Лізі націй — заявка на матч

Ребров визначився із заявкою на матч проти Албанії в Лізі націй
Збірна України з футболу 7 вересня зіграє на груповому етапі Ліги націй. Суперником команди Сергія Реброва в першому турі стане Албанія.
Перед грою в УАФ опублікували заявку на матч.
Україна зіграє проти Албанії без двох гравців
У матчі проти Албанії збірній України не допоможуть травмовані вінгер Михайло Мудрик та форвард Артем Довбик.
Наразі Довбик вже покинув команду та повернувся у Рим, а Мудрик ще має шанси зіграли 10 вересня проти Чехії.
Заявка збірної України на матч проти Албанії:
Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін — Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Валерій Бондар, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко — Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Володимир Бражко, Руслан Маліновський, Руслан Маліновський, Георгій Судаков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Владислав Кабаєв — Роман Яремчук, Владислав Ванат
Матч України проти Албанії відбудеться в чеській Празі. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
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