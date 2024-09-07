Украина без Мудрика и Довбика сыграет с Албанией в Лиге наций - заявка на матч

Ребров определился с заявкой на матч против Албании в Лиге наций
Сборная Украины по футболу 7 сентября сыграет на групповом этапе Лиги наций. Соперником команды Сергея Реброва в первом туре станет Албания.
Перед игрой УАФ опубликовала заявку на матч.
Украина сыграет против Албании без двух игроков
В матче против Албании сборной Украины не помогут травмированные вингер Михаил Мудрик и форвард Артем Довбик.
На текущий момент Довбик уже покинул команду и вернулся в Рим, а у Мудрика еще есть шансы сыграли 10 сентября против Чехии.
Заявка сборной Украины на матч против Албании:
Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин — Ефим Конопля, Александр Тимчик, Валерий Бондарь, Максим Таловеров, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Александр Зинченко — Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Руслан Малиновский, Георгий Судаков, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Владислав Кабаев — Роман Яремчук, Владислав Ванат
Матч Украины против Албании состоится в чешской Праге. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
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