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Ребров впливає на гру молодіжної збірної України: Мельгоса розповів правду

16 жовтня 2023 12:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров впливає на гру молодіжної збірної України — Мельгоса розповів правду
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оцінив внесок Сергія Реброва у стратегію розвитку команди. Наставник "синьо-жовтих" визначає роботу всіх молодіжних та юнацьких колективів.

Мельгоса підтвердив, що постійно перебуває на зв'язку з Ребровим, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Унаї Мельгоса очолив збірну України U-21 лише 2023 року. До цього іспанський фахівець у кількох клубах працював помічником Сергія Реброва. Попри те, що вони працюють із різними командами, тренери постійно перебувають на зв'язку один з одним.

Унаї Мельгоса
Унаї Мельгоса під час матчу молодіжної збірної України. Фото: УАФ

Як Ребров впливає на українську молодіжку

Наставник збірної України U-21 визнав, що постійно спілкується із Сергієм Ребровим, який визначає проєкт розвитку всіх чоловічих національних команд. Тренерський штаб Унаї Мельгоси нормально ставиться до цього явища.

"Ми намагаємося дотримуватися інструкцій, які він дає нам, та його порад. Контактуємо, тому що деякі гравці молодіжної команди можуть миттєво перейти до національної. Тому треба бути готовим виконувати ті вимоги, які є у головного тренера", — пояснив Унаї Мельгоса.

Молодіжна збірна України в рамках відбору на Євро-2025 обіграла однолітків із Північної Ірландії та Люксембургу. У цих матчах підопічні Унаї Мельгоси не пропустили жодного гола у свої ворота.

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