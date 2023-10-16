Ребров влияет на игру молодежной сборной Украины — Мельгоса рассказал правду

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: REUTERS/David W Cerny

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса оценил вклад Сергея Реброва в стратегию развития команды. Наставник "сине-желтых" определяет работу всех молодежных и юношеских коллективов.

Мельгоса подтвердил, что постоянно находится на связи с Ребровым, сообщает "Суспільне Спорт".

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Унаи Мельгоса возглавил сборную Украины U-21 только в 2023 году. До этого испанский специалист в нескольких клубах работал помощником Сергея Реброва. Несмотря на то, что они работают с разными командами, тренеры постоянно находятся на связи друг с другом.

Унаи Мельгоса во время матча молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Как Ребров влияет на украинскую молодежку

Наставник сборной Украины U-21 признал, что постоянно общается с Сергеем Ребровым, который определяет проект развития всех мужских национальных команд. Тренерский штаб Унаи Мельгосы нормально относится к этому явлению.

"Мы стараемся следовать инструкциям, которые он дает нам, и его советам. Контактируем, потому что некоторые игроки молодежной команды могут мгновенно перейти в национальную. Поэтому надо быть готовым выполнять те требования, которые есть у главного тренера", — объяснил Унаи Мельгоса.

Молодежная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2025 обыграла сверстников из Северной Ирландии и Люксембурга. В этих матчах подопечные Унаи Мельгосы не пропустили ни одного гола в свои ворота.

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