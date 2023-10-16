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Ребров влияет на игру молодежной сборной Украины: Мельгоса рассказал правду

16 октября 2023 12:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров влияет на игру молодежной сборной Украины — Мельгоса рассказал правду
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса оценил вклад Сергея Реброва в стратегию развития команды. Наставник "сине-желтых" определяет работу всех молодежных и юношеских коллективов. 

Мельгоса подтвердил, что постоянно находится на связи с Ребровым, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Унаи Мельгоса возглавил сборную Украины U-21 только в 2023 году. До этого испанский специалист в нескольких клубах работал помощником Сергея Реброва. Несмотря на то, что они работают с разными командами, тренеры постоянно находятся на связи друг с другом. 

Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса во время матча молодежной сборной Украины. Фото: УАФ

Как Ребров влияет на украинскую молодежку 

Наставник сборной Украины U-21 признал, что постоянно общается с Сергеем Ребровым, который определяет проект развития всех мужских национальных команд. Тренерский штаб Унаи Мельгосы нормально относится к этому явлению. 

"Мы стараемся следовать инструкциям, которые он дает нам, и его советам. Контактируем, потому что некоторые игроки молодежной команды могут мгновенно перейти в национальную. Поэтому надо быть готовым выполнять те требования, которые есть у главного тренера", — объяснил Унаи Мельгоса.

Молодежная сборная Украины в рамках отбора на Евро-2025 обыграла сверстников из Северной Ирландии и Люксембурга. В этих матчах подопечные Унаи Мельгосы не пропустили ни одного гола в свои ворота. 

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