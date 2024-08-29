Реброва розкритикували через заявку збірної України на Лігу Націй

Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

У вересні збірна України зіграє з національними командами Албанії та Чехії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров уже оголосив заявку на ці поєдинки.

Реброва розкритикували через футболістів, яких він викликав у команду, повідомляє "Збірна".

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У заявці збірної України на важливі матчі Ліги Націй опинилися ветерани Сергій Сидорчук (33 роки) та Тарас Степаненко (35 років). При цьому хавбек донецького "Шахтаря" хотів завершити кар'єру у національній команді після Євро-2024.

Тарас Степаненко у збірній України. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Критика на адресу Реброва

Відомий тренер Олег Федорчук не бачить сенсу й надалі викликати до збірної України вікових гравців. Останніми роками вони все менше ігрової практики як на клубному рівні, так і в національній команді. Ці футболісти займають місце молодих гравців, для яких кожен виклик до табору "синьо-жовтих" став би цінним досвідом.

"У нас був провал на Євро-2024 і тепер ми маємо зробити висновки та готуватися до наступного відбіркового циклу. А ми задовольнилися цим результатом і тепер очікуємо, що Степаненко та Сидорчук гратимуть краще?" — запитав експерт.

Збірна України зіграє з Албанією 7 вересня. Через три дні, 10 вересня, на команду Сергія Реброва чекає виїзний поєдинок проти Чехії.

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