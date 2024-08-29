Реброва раскритиковали из-за заявки сборной Украины на Лигу Наций

Реброва раскритиковали из-за кадровой политики в сборной Украины — что известно
В сентябре сборная Украины сыграет с национальными командами Албании и Чехии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров уже объявил заявку на эти поединки.
Реброва раскритиковали из-за футболистов, которых он вызвал в команду, сообщает "Збірна".
В заявке сборной Украины на важные матчи Лиги Наций оказались ветераны Сергей Сидорчук (33 года) и Тарас Степаненко (35 лет). При этом хавбек донецкого "Шахтера" хотел завершить карьеру в национальной команде после Евро-2024.
Критика в адрес Реброва
Известный тренер Олег Федорчук не видит смысла и дальше вызывать в сборную Украины возрастных игроков. В последние годы у них все меньше игровой практики как на клубном уровне, так и в национальной команде. Эти футболисты занимают место молодых игроков, для которых каждый вызов в лагерь "сине-желтых" стал бы ценным опытом.
"У нас был провал на Евро-2024 и теперь мы должны сделать выводы и готовиться к следующему отборочному циклу. А мы удовлетворились этим результатом и теперь ожидаем, что Степаненко и Сидорчук будут играть лучше?" — задал вопрос эксперт.
Сборная Украины сыграет с Албанией 7 сентября. Через три дня, 10 сентября, команду Сергея Реброва ждет выездной поединок против Чехии.
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