Реткліффу дозволили купити частину Манчестер Юнайтед

Гравці "Манчестер Юнайтед" під час матчу. Фото: REUTERS/Molly Darlington

В Англії Рада АПЛ дозволила підприємцю Джиму Реткліффу купити 25% акцій "Манчестер Юнайтед". Перед схваленням заявка бізнесмена пройшла перевірку.

Крім купівлі акцій, Реткліфф планує інвестувати у клуб солідну суму, повідомив сайт АПЛ.

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За інформацією АПЛ, вони завершили перевірку нового власника та дозволили йому не лише купівлю 25% акцій клубу, які дозволять йому ним керувати, а й інвестиції у розмірі 300 млн євро.

Цікаво, що Реткліфф планує надалі викупити всі акції клубу та пов'язане з ним майно.

Реткліфф у Великій Британії відомий як генеральний директор хімічного гіганта INEOS. Новий власник та його бізнес-партнери мають футбольні клуби "Ніцца", "Лозанна", команду Формули-1 "Мерседес" та інші проекти у велоспорті, регбі, бігу та вітрильному спорті.

У поточному сезоні "Манчестер Юнайтед" посідає шосте місце в АПЛ, набравши 41 очко.

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