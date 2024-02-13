Рэтклиффу позволили купить часть Манчестер Юнайтед
В Англии Совет АПЛ позволил предпринимателю Джиму Рэтклиффу купить 25% акций "Манчестер Юнайтед". Перед одобрением заявка бизнесмена прошла необходимую проверку.
Кроме покупки акций, Рэтклифф планирует инвестировать в клуб солидную сумму, сообщил сайт АПЛ.
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По информации АПЛ, они завершили проверку нового владельца и позволили ему не только покупку 25% акций клуба, которые позволят ему им управлять, но и инвестиции в размере 300 млн евро.
Интересно, что Рэтклифф планирует в дальнейшем выкупить все акции клуба и связанное с ним имущество.
Рэтклифф в Великобритании известен как генеральный директор химического гиганта INEOS. Новый владелец и его бизнес-партнеры содержат футбольные клубы "Ницца", "Лозанна", команду Формулы-1 "Мерседес" и другие проекты в велоспорте, регби, беге и парусном спорте.
В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в АПЛ, набрав 41 очко.
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