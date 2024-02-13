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Рэтклиффу позволили купить часть Манчестер Юнайтед

13 февраля 2024 20:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Рэтклиффу позволили купить часть Манчестер Юнайтед
Игроки "Манчестер Юнайтед" во время матча. Фото: REUTERS/Molly Darlington
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Англии Совет АПЛ позволил предпринимателю Джиму Рэтклиффу купить 25% акций "Манчестер Юнайтед". Перед одобрением заявка бизнесмена прошла необходимую проверку.

Кроме покупки акций, Рэтклифф планирует инвестировать в клуб солидную сумму, сообщил сайт АПЛ.

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Стадион "Манчестер Юнайтед". Фото: АПЛ

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По информации АПЛ, они завершили проверку нового владельца и позволили ему не только покупку 25% акций клуба, которые позволят ему им управлять, но и инвестиции в размере 300 млн евро.

Интересно, что Рэтклифф планирует в дальнейшем выкупить все акции клуба и связанное с ним имущество.

Рэтклифф в Великобритании известен как генеральный директор химического гиганта INEOS. Новый владелец и его бизнес-партнеры содержат футбольные клубы "Ницца", "Лозанна", команду Формулы-1 "Мерседес" и другие проекты в велоспорте, регби, беге и парусном спорте.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в АПЛ, набрав 41 очко.

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футбол
Манчестер Юнайтед
Английская Премьер-лига
АПЛ

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