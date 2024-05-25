Реванш Усик — Ф'юрі неможливо провести у заплановану дату
Реванш абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі українця Олександра Усика та колишнього володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі зараз перебуває під загрозою. Він мав відбутися у жовтні у Саудівській Аравії.
Однак співпромоутер Ф'юрі Боб Арум в інтерв'ю Sky Sports повідомив, що неможливо провести цей поєдинок у жовтні.
Коли ж відбудеться другий поєдинок Усика та Ф'юрі
Спочатку жовтень для реваншу було вказано у контрактах боксерів на перший поєдинок. При цьому на цей місяць розраховують інвестори із Саудівської Аравії, які у жовтні проводять великі події не лише спортивні, а й культурні.
За словами Арума, у жовтні реванш не відбудеться, оскільки боксери не зможуть до нього відновитись та підготуватися. Боб вважає, що поєдинок відбудеться або у листопаді, або у грудні.
"Я впевнений, що Тайсон з нетерпінням чекає на цей реванш. Ймовірно, він відбудеться в листопаді чи грудні. У жовтні провести цей бій неможливо. Спортсмени тренувалися весь рік, повертатися до зали так швидко безглуздо. Тому ймовірно, що це відбудеться наприкінці листопада, на початку грудня чи, можливо, в середині грудня. Це ідеальний час для реваншу", — сказав Арум.
Перший бій Усика та Ф'юрі відбувся 19 травня у Саудівській Аравії, і в ньому українець виграв роздільним рішенням суддів.
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