Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Реванш Усик — Фьюри невозможно провести в запланированную дату arrow

Реванш Усик — Фьюри невозможно провести в запланированную дату

25 мая 2024 08:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Реванш Усик — Фьюри невозможно провести в запланированную дату
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Реванш абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика и бывшего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри сейчас находится под угрозой. Он должен был пройти в октябре в Саудовской Аравии.

Однако со-промоутер Фьюри Боб Арум в интервью Sky Sports сообщил, что невозможно провести этот поединок в октябре.

Читайте также:

Когда же состоится второй поединок Усика и Фьюри

Изначально октябрь для реванша был указан в контрактах боксеров на первый поединок. При этом на этот месяц рассчитывают инвесторы из Саудовской Аравии, которые в октябре проводят большие события не только спортивные, но и культурные.

По словам Арума, в октябре реванш не состоится, поскольку боксеры не смогут к нему восстановиться и подготовиться. Боб считает, что поединок пройдет либо в ноябре, либо в декабре.

"Я уверен, что Тайсон с нетерпением ждет этот реванш. Вероятно, он состоится в ноябре или декабре. В октябре провести этот бой невозможно. Спортсмены тренировались весь год, возвращаться в зал так быстро бессмысленно. Поэтому вероятно, что это произойдет в конце ноября, начале декабря или, возможно, середине декабря. Это идеальное время для реванша", — сказал Арум.

Первый бой Усика и Фьюри прошел 19 мая в Саудовской Аравии и в нем украинец выиграл раздельным решением судей.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
Боб Арум
супертяжелый вес
профессиональный бокс
украинские боксеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца