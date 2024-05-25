Реванш Усик — Фьюри невозможно провести в запланированную дату

Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Реванш абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика и бывшего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри сейчас находится под угрозой. Он должен был пройти в октябре в Саудовской Аравии.

Однако со-промоутер Фьюри Боб Арум в интервью Sky Sports сообщил, что невозможно провести этот поединок в октябре.

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Изначально октябрь для реванша был указан в контрактах боксеров на первый поединок. При этом на этот месяц рассчитывают инвесторы из Саудовской Аравии, которые в октябре проводят большие события не только спортивные, но и культурные.

По словам Арума, в октябре реванш не состоится, поскольку боксеры не смогут к нему восстановиться и подготовиться. Боб считает, что поединок пройдет либо в ноябре, либо в декабре.

"Я уверен, что Тайсон с нетерпением ждет этот реванш. Вероятно, он состоится в ноябре или декабре. В октябре провести этот бой невозможно. Спортсмены тренировались весь год, возвращаться в зал так быстро бессмысленно. Поэтому вероятно, что это произойдет в конце ноября, начале декабря или, возможно, середине декабря. Это идеальное время для реванша", — сказал Арум.

Первый бой Усика и Фьюри прошел 19 мая в Саудовской Аравии и в нем украинец выиграл раздельным решением судей.

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