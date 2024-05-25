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Реванш Усик vs Ф'юрі — стали відомі відсотки розподілу гонорарного фонду

25 травня 2024 11:50
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Агабекян Карен
редактор
Реванш Усик vs Ф'юрі — стали відомі відсотки розподілу гонорарного фонду
Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та колишній володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі проведуть другий бій. Британець активував опцію про реванш.

За інформацією порталу Boxing Kingdom, у другому поєдинку в плані розподілу гонорарів вже українець буде стороною "А".

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Наразі невідомо, яким буде гонорарний фонд реваншу. Можна лише припустити, що це сума близько 100 млн доларів, більшу частину якої отримає Усик.

За інформацією джерела, українець за реванш отримає 60% гонорарного фонду, а Ф'юрі — решту 40%.

Поки що передбачається, що реванш відбудеться у жовтні. При цьому у команді Ф'юрі впевнені, що бій неможливо провести в раніше обумовлені дати — вони називають реальнішими датами кінець листопада та грудень.

Зазначимо, що за перший поєдинок Усик заробив приблизно 35 млн доларів, а Ф'юрі — 65-70 млн доларів.

Перший бій Усика та Ф'юрі завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Для Тайсона це була перша поразка у кар'єрі.

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