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Реванш Усик vs Фьюри — стали известны проценты распределения гонорарного фонда

25 мая 2024 11:50
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Агабекян Карен
редактор
Реванш Усик vs Фьюри — стали известны проценты распределения гонорарного фонда
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик и бывший обладатель титула WBC Тайсон Фьюри проведут второй бой. Британец активировал опцию о реванше.

По информации портала Boxing Kingdom, во втором поединке в плане распределения гонораров уже украинец будет стороной "А".

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На текущий момент неизвестно, какой будет гонорарный фонд реванша. Можно лишь предположить, что это сумма около 100 млн долларов, большую часть которой получит Усик.

По информации источника, украинец за реванш получит 60% гонорарного фонда, а Фьюри — остальные 40%.

Пока еще предполагается, что реванш состоится в октябре. При этом в команде Фьюри уверены, что бой невозможно провести в ранее оговоренные даты — они называют более реальными датами конец ноября и декабрь.

Отметим, что за первый поединок Усик заработал примерно 35 млн долларов, а Фьюри — 65-70 млн долларов.

Первый бой Усика и Фьюри завершился победой украинца раздельным решением судей. Для Тайсона это было первое поражение в карьере.

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бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі
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