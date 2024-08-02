Медальний залік Олімпіади-2024 за четвер, 1 серпня

Сергій Куліш. Фото: НОК

Шостий день Олімпійських ігор-2024 відбувся у четвер, 1 серпня, у Парижі. Цього дня розіграли 20 комплектів медалей, українські спортсмени змагалися у 6 видах програми.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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За медалі боролися шість українських спортсменів: стрілець Сергій Куліш, лучниця Вероніка Марченко, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, а також легкоатлети Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук і Ігор Главан.

Перше срібло для України на Олімпіаді в Парижі

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки з трьох позицій. Спортсмен виступав у всіх трьох положеннях (на коліні, лежачи та стоячи) і за три спроби до завершення змагань залишався в гонці за "золотом". Проте йому не вдалося випередити китайського спортсмена.

Це вже друга медаль, яку Україна здобула на Олімпіаді в Парижі.

Як виступили інші українські спортсмени

Українські спортсмени з ходьби не змогли претендувати на медалі. Ігор Главан зайняв 40-е місце в дисципліні спортивної ходьби на 20 км. Серед жінок у цій же дисципліні найкращий результат серед українок показала Людмила Оляновська, яка посіла 14-те місце. Марія Сахарук і Олена Собчук здобули 17-те та 20-те місця відповідно.

Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко здобула перемогу у 1/8 фіналу над спортсменкою з Косово Лоріаною Куку і пробилася до 1/4 фіналу. Там вона поступилася італійці Алісі Белланді. На останніх хвилинах основного часу 20-річна українка отримала третє шидо за пасивність і була дискваліфікована.

Незважаючи на поразку, Литвиненко мала можливість боротися за "бронзовий фінал", але програла китаянці Ма Чженчжао, завершивши змагання на сьомому місці.

Лучниця Вероніка Марченко подолала стадію 1/32 фіналу в особистих змаганнях, здобувши перемогу над представницею Тайбею Лі Цай Чі. Проте в наступному раунді вона програла мексиканці та вилетіла з олімпіади.

Сестри Людмила та Надія Кіченок наблизилися до виходу до півфіналу тенісного турніру в парному розряді. Після програшу першого сету іспанкам Букса/Соррібес, українки виграли другий сет і лідирували — 7:3 на тай-брейку, але врешті-решт поступилися.

Чемпіон світу з плавання вільним стилем на 50 м Владислав Бухов не зміг потрапити до фіналу основної дистанції. З результатом 21,89 секунди він потрапив у півфінал, де фінішував 7-м у своєму запливі з часом 21,76 секунди.

Які медалі здобули інші країни

Американська спортсменка Сімона Байлз завоювала свою шосту золоту олімпійську медаль, здобувши перемогу в індивідуальних змаганнях з багатоборства. Вона впевнено обійшла суперниць, серед яких була бразилійка Ребека Андраде.

Канадська плавчиня Саммер Макінтош перемогла у запливі на 200 м батерфляєм, показавши час 2:03.03 хвилини. Цей результат не тільки приніс їй золоту медаль, але й встановив новий олімпійський рекорд у її дисципліні.

Американка Кейт Дуглас виграла золото на дистанції 200 м брасом, встановивши новий національний рекорд. Вона випередила Татяну Сміт з ПАР і нідерландку Тес Схаутен. На попередніх Олімпійських іграх у Токіо Дуглас здобула бронзову медаль.

Збірна Австралії перемогла в жіночій естафеті 4x200 м вільним стилем, встановивши новий олімпійський рекорд. На подіумі також були команди США та Китаю.

Інші результати:

Еквадорський атлет Браян Даніель Пінтадо виграв змагання зі спортивної ходьби на 20 км.

Китайська спортсменка Ян Цзяюй стала переможницею в жіночій спортивній ходьбі.

Збірна Нової Зеландії виграла золото в парних двійках академічного веслування.

Румунська команда здобула золото в парних двійках серед чоловіків.

Нідерландська команда виграла золото в четвірках академічного веслування.

Чоловіча збірна США тріумфувала у веслувальному турнірі четвірок.

Азербайджанський дзюдоїст Зелим Коцоєв виграв золото у ваговій категорії до 100 кг.

Італійська дзюдоїстка Аліче Белланді стала чемпіонкою у ваговій категорії до 78 кг.

Італійський атлет Джованні ді Дженнаро здобув перемогу у слаломі на каяках.

Збірна США з фехтування виграла командний турнір з рапіри.

Угорець Хуберт Кош переміг у 200-метрівці на спині.

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