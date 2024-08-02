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Результаты шестого дня Олимпиады-2024 — кто из украинцев завоевал серебро

2 августа 2024 00:17
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Медальный зачет Олимпиады-2024 за четверг, 1 августа
Сергей Кулиш. Фото: НОК
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Шестой день Олимпийских игр-2024 прошел в четверг, 1 августа, в Париже. В этот день разыграли 20 комплектов медалей, украинские спортсмены соревновались в 6 видах программы.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Кто боролся за медали Олимпиады-2024 1 августа

За медали боролись шесть украинских спортсменов: стрелок Сергей Кулиш, лучница Вероника Марченко, дзюдоистка Елизавета Литвиненко, а также легкоатлеты Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук и Игорь Главан.

Первое серебро для Украины на Олимпиаде в Париже

Сергей Кулиш завоевал "серебро" в стрельбе из винтовки с трех позиций. Спортсмен выступал во всех трех положениях (на колене, лежа и стоя) и за три попытки до завершения соревнований оставался в гонке за "золотом". Однако ему не удалось опередить китайского спортсмена.

Это уже вторая медаль, которую Украина завоевала на Олимпиаде в Париже.

Как выступили другие украинские спортсмены

Украинские спортсмены по ходьбе не смогли претендовать на медали. Игорь Главан занял 40 место в дисциплине спортивной ходьбы на 20 км. Среди женщин в этой же дисциплине лучший результат среди украинок показала Людмила Оляновская, занявшая 14 место. Мария Сахарук и Елена Собчук получили 17-е и 20-е места соответственно.

Дзюдоистка Елизавета Литвиненко одержала победу в 1/8 финала над спортсменкой с Косово Лорианой Куку и пробилась в 1/4 финала. Там она уступила итальянке Алисе Белланде. На последних минутах основного времени 20-летняя украинка получила третье шидо за пассивность и дисквалифицирована.

Несмотря на поражение, у Литвиненко была возможность бороться за "бронзовый финал", но проиграла китаянке Ма Чжэнчжао, завершив соревнования на седьмом месте.

Лучница Вероника Марченко преодолела стадию 1/32 финала в личных соревнованиях, одержав победу над представительницей Тайбэя Ли Цай Чи. Однако в следующем раунде она проиграла мексиканцы и вылетела из олимпиады.

Сестры Людмила и Надежда Киченок приблизились к выходу в полуфинал теннисного турнира в парном разряде. После проигрыша первого сета испанкам Букса/Соррибес украинки выиграли второй сет и лидировали — 7:3 на тай-брейке, но в конце концов уступили.

Чемпион мира по плаванию вольным стилем на 50 м Владислав Бухов не смог попасть в финал основной дистанции. С результатом 21,89 секунды он попал в полуфинал, где финишировал 7-м в своем заплыве со временем 21,76 секунды.

Какие медали завоевали другие страны

Американская спортсменка Симона Байлз завоевала свою шестую золотую олимпийскую медаль, одержав победу в индивидуальных соревнованиях по многоборью. Она уверенно обошла соперниц, среди которых была бразильянка Ребекка Андраде.

Канадская пловчина Саммер Макинтош победила в заплыве на 200 м баттерфляем, показав время 2:03.03 минуты. Этот результат не только принес ей золотую медаль, но установил новый олимпийский рекорд в ее дисциплине.

Американка Кейт Дуглас выиграла золото на дистанции 200 м брассом, установив новый национальный рекорд. Она опередила Татьяну Смит из ЮАР и нидерландку Тесс Схаутен. На предыдущих Олимпийских играх в Токио Дуглас завоевала бронзовую медаль.

Сборная Австралии победила в женской эстафете 4x200 м вольным стилем, установив новый олимпийский рекорд. На подиуме также находились команды США и Китая.

Другие результаты:

  • Эквадорский атлет Брайан Даниэль Пинтадо выиграл соревнования по спортивной ходьбе на 20 км.
  • Китайская спортсменка Ян Цзяюй стала победительницей женской спортивной ходьбы.
  • Сборная Новой Зеландии выиграла золото в парных двойках академической гребли.
  • Румынская команда завоевала золото в парных двойках среди мужчин.
  • Нидерландская команда выиграла золото в четверках академической гребли.
  • Мужская сборная США торжествовала в гребном турнире четверок.
  • Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев выиграл золото в весовой категории до 100 кг.
  • Итальянская дзюдоистка Аличе Белланди стала чемпионкой в весовой категории до 78 кг.
  • Итальянский атлет Джованни ди Дженнаро одержал победу в слаломе на каяках.
  • Сборная США по фехтованию выиграла командный турнир по рапире.
  • Венгр Хуберт Кош победил в 200-метровке на спине.

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