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Різник пояснив, як нереалізований пенальті вплинув на Шахтар у матчі ЛЧ

19 вересня 2024 14:11
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Різник нагадав про важливе досягнення Шахтаря у матчі проти Болоньї
Дмитро Різник перед матчем. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Голкіпер збірної України Дмитро Різник поділився враженнями від першого матчу "Шахтаря" у новому сезоні Ліги чемпіонів. Донецька команда зіграла внічию з "Болоньєю" (0:0).

"Гірники" змарнували шанс забити супернику пенальті на початку поєдинку, нагадує офіційний сайт клубу.

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"Шахтар" вже на четвертій хвилині матчу першого туру Ліги чемпіонів отримав право пробити пенальті. Георгій Судаков направив м'яч у лівий нижній від себе кут і голкіпер "Болоньї" врятував свою команду. Його український колега Дмитро Різник запевнив, що той епізод не вплинув на впевненість у собі футболістів "Шахтаря".

Шахтар Донецьк
Стартовий склад "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу

Що Різник сказав про матч

Український воротар назвав нічию в Італії непоганим стартом для "гірників" у Лізі чемпіонів. Він нагадав, що "Шахтар" розпочав виступи на турнірі з того, що заробив один бал. Українська команда з оптимізмом сприйняла цей результат.

"Для нас це добрий результат. Гра була важка, але, я вважаю, ми добре зіграли в обороні, не пропустили гол. Це заслуга всієї команди, не тільки моя. Нереалізований пенальті ніяк на нас не вплинув. Це футбол, такі ситуації трапляються", — розповів Різник.

Український воротар зробив п'ять сейвів у матчі проти "Болоньї". Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграє у Гельзенкірхені з "Аталантою" другого жовтня.

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спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Дмитро Різник

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