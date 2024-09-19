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Ризнык объяснил, как нереализованный пенальти повлиял на Шахтер в матче ЛЧ

19 сентября 2024 14:11
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Ризнык напомнил о важном достижении Шахтера в матче против Болоньи
Дмитрий Ризнык перед матчем. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от первого матча "Шахтера" в новом сезоне Лиги чемпионов. Донецкая команда сыграла вничью с "Болонье" (0:0). 

"Горняки" упустили шанс забить сопернику пенальти в начале поединка, напоминает официальный сайт клуба. 

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"Шахтер" уже на четвертой минуте матча первого тура Лиги чемпионов заработал право пробить пенальти. Георгий Судаков направил мяч в левый нижний от себя угол, и голкипер "Болоньи" спас свою команду. Его украинский коллега Дмитрий Ризнык заверил, что тот эпизод не повлиял на уверенность в себе футболистов "Шахтера". 

Шахтер Донецк
Стартовый состав "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба

Что Ризнык сказал о матче 

Украинский вратарь назвал ничью в Италии неплохим стартом для "горняков" в Лиге чемпионов. Он напомнил, что "Шахтер" начал выступления на турнире с того, что заработал один балл. Украинская команда с оптимизмом восприняла этот результат. 

"Для нас это хороший результат. Игра была трудная, но, я считаю, мы хорошо сыграли в обороне, не пропустили гол. Это заслуга всей команды, не только моя.  Нереализованный пенальти никак на нас не повлиял. Это футбол, такие ситуации случаются", — рассказал Ризнык. 

Украинский вратарь сделал пять сэйвов в матче против "Болоньи". Свой следующий поединок в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграет в Гельзенкирхене с "Аталантой" второго октября. 

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спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Дмитрий Ризнык

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