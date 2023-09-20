Різник поскаржився на незіграність "Шахтаря"

Дмитро Різник. Фото: ФК "Шахтар"

Воротар "Шахтаря" Дмитро Різник став кращим гравцем команди за оцінками у грі з "Порту". Після матчу він прокоментував свій дебют у Лізі Чемпіонів та пояснив чого не вистачило його команді.

Коментар голкіпера та його бали за гру в матеріалі Новини.LIVE.

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За 90 хвилин на рахунку Різника 6 сейвів, одна виграна верхова дуель, двічі вдала гра на виході, три виноси м'яча та 28 вдалих пасів із 31.

"ЛЧ – це завжди відповідальні матчі. Для мене це був дебют, я дуже радий дебютувати в турнірі. Це турнір, в якому зібралися всі найсильніші команди. Психологічно команда була готова, але "Порту" нам вказав на наші слабкі місця. Потрібно через роботу це вирішувати", — сказав Різник.

За думкою воротаря були питання до переміщень в захисті, але він гадає, що не можна відділяти оборонців від півзахисту. Працювати повинна вся команда.

"Переміщення в обороні трохи підвели, але в цілому гра була практично рівною. Я не вважаю, що ми десь дуже поступалися. Просто "Порту" використовував свої моменти, тому такий рахунок. Потрібно розбирати. Всією команди. Не можна сказати, що захисники або хавбекі. Вся команда забиває, вся команда пропускає. Розберемо голи на теорії і будемо рухатися далі", — каже Дмитро

Це тільки перша гра

Різник сподівається, що зіграність прийде з часом та подякував вболівальникам за атмосферу в Гамбурзі.

"Звичайно, коли багато нових гравців з'єднуються в таких матчах, тобто маленькі нюанси. Але футбольне поле нас зближує, разом ми загартовуємося. У перерві матчу ми поговорили і вирішили, як будемо грати в другому таймі. Спокійно поговорили, ніхто не кричав. Після матчу сумно, що ми програли. Але це тільки перша гра. Розглянемо помилки і будемо рухатися далі. Дякую за підтримку, було дуже атмосферно. Прийшов багато уболівальників", — підсумував воротар.

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