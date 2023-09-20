Ризнык пожаловался на сыгранность "Шахтера"

Дмитрий Потрошитель. Фото: ФК "Шахтер"

Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком команды по оценкам в игре с "Порту". После матча он прокомментировал свой дебют в Лиге Чемпионов и объяснил, чего не хватило его команде.

Комментарий голкипера и его баллы за игру в материале Новини.LIVE.

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За 90 минут на счету Ризныка 6 сейвов, одна выигранная верховая дуэль, дважды удачная игра на выходе, три выноса мяча и 28 удачных пасов из 31.

"ЛЧ – это всегда ответственные матчи. Для меня это был дебют, я очень рад дебютировать в турнире. Это турнир, в котором собрались все сильнейшие команды. Психологически команда была готова, но "Порту" нам указал на наши слабые места. Нужно из-за работы это решать", — сказал Ризнык.

По мнению вратаря, были вопросы к перемещениям в защите, но он полагает, что нельзя отделять защитников от полузащиты. Работать должна вся команда.

"Перемещение в обороне немного подвели, но в целом игра была практически ровной. Я не считаю, что мы где-то очень уступали. Просто "Порту" использовал свои моменты, поэтому такой счет. Нужно разбирать. Всей команде. Нельзя сказать, что защитники или хавбеки. Вся команда забивает, вся команда пропускает. Разберем голы на теории и будем двигаться дальше", — говорит Дмитрий

Это только первая игра

Потрошитель надеется, что сыгранность придет со временем и поблагодарил болельщиков за атмосферу в Гамбурге.

"Конечно, когда многие новые игроки соединяются в таких матчах, то есть маленькие нюансы. Но футбольное поле нас сближает, вместе мы закаляемся. В перерыве матча мы поговорили и решили, как будем играть во втором тайме. Спокойно поговорили, никто не кричал. После матча грустно, что мы проиграли. Но это только первая игра. Рассмотрим ошибки и будем двигаться дальше. Спасибо за поддержку, было очень атмосферно. Пришло много болельщиков", — подытожил вратарь.

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