Рой Кін порівняв Голанна з гравцем четвертої ліги

Ерлінг Голанн у матчі проти "Арсеналу". Фото: Reuters/Carl Recine

Англійський "Манчестер Сіті" не зміг здобути перемогу над "Арсеналом" у 30 туру Прем'єр-ліги. Команда Хосепа Гвардіоли залишилася на третьому місці у турнірній таблиці.

Після фінального свистка експерти розкритикували "містян", повідомляє Goal.

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Центральне протистояння туру до АПЛ завершилося без голів. "Арсенал" не програв у гостях чинному чемпіону країни. Ерлінг Голанн упустив у цьому матчі кілька добрих моментів, щоб забити гол.

Рой Кін у студії Sky Sports. Фото: скриншот YouTube

Що Кін сказав про Голанна

Колишній капітан "Манчестер Юнайтед" розкритикував зірку "Манчестер Сіті". Експерт назвав гру норвежця "розчаруванням" та заявив, що Ерлінг виступив на рівні футболіста з будь-якої команди четвертого дивізіону.

"Голанн є одним із найрезультативніших футболістів світу, але його рівень гри в останніх матчах є дуже низьким. Він деградував до того, що тільки б'є головою після навісів у штрафний майданчик. Це дуже дивно для форварда такого рівня. Ерлінгу необхідно серйозно покращити власну гру, інакше він швидко може втратити свій статус", — заявив Рой Кін.

Голанн б'є по м'ячу головою. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

За підсумками 30 матчів "Манчестер Сіті" посідає третє місце у турнірній таблиці. У "Арсеналу" на одне очко більше. "Ліверпуль" продовжує лідирувати.

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