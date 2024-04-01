Рой Кін порівняв Голанна з гравцем четвертої ліги
Англійський "Манчестер Сіті" не зміг здобути перемогу над "Арсеналом" у 30 туру Прем'єр-ліги. Команда Хосепа Гвардіоли залишилася на третьому місці у турнірній таблиці.
Після фінального свистка експерти розкритикували "містян", повідомляє Goal.
Центральне протистояння туру до АПЛ завершилося без голів. "Арсенал" не програв у гостях чинному чемпіону країни. Ерлінг Голанн упустив у цьому матчі кілька добрих моментів, щоб забити гол.
Що Кін сказав про Голанна
Колишній капітан "Манчестер Юнайтед" розкритикував зірку "Манчестер Сіті". Експерт назвав гру норвежця "розчаруванням" та заявив, що Ерлінг виступив на рівні футболіста з будь-якої команди четвертого дивізіону.
"Голанн є одним із найрезультативніших футболістів світу, але його рівень гри в останніх матчах є дуже низьким. Він деградував до того, що тільки б'є головою після навісів у штрафний майданчик. Це дуже дивно для форварда такого рівня. Ерлінгу необхідно серйозно покращити власну гру, інакше він швидко може втратити свій статус", — заявив Рой Кін.
За підсумками 30 матчів "Манчестер Сіті" посідає третє місце у турнірній таблиці. У "Арсеналу" на одне очко більше. "Ліверпуль" продовжує лідирувати.
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