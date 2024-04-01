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Рой Кін порівняв Голанна з гравцем четвертої ліги

1 квітня 2024 12:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Рой Кін порівняв Голанна з гравцем четвертої ліги
Ерлінг Голанн у матчі проти "Арсеналу". Фото: Reuters/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Сіті" не зміг здобути перемогу над "Арсеналом" у 30 туру Прем'єр-ліги. Команда Хосепа Гвардіоли залишилася на третьому місці у турнірній таблиці.

Після фінального свистка експерти розкритикували "містян", повідомляє Goal.

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Центральне протистояння туру до АПЛ завершилося без голів. "Арсенал" не програв у гостях чинному чемпіону країни. Ерлінг Голанн упустив у цьому матчі кілька добрих моментів, щоб забити гол.

Рой Кін
Рой Кін у студії Sky Sports. Фото: скриншот YouTube

Що Кін сказав про Голанна

Колишній капітан "Манчестер Юнайтед" розкритикував зірку "Манчестер Сіті". Експерт назвав гру норвежця "розчаруванням" та заявив, що Ерлінг виступив на рівні футболіста з будь-якої команди четвертого дивізіону.

"Голанн є одним із найрезультативніших футболістів світу, але його рівень гри в останніх матчах є дуже низьким. Він деградував до того, що тільки б'є головою після навісів у штрафний майданчик. Це дуже дивно для форварда такого рівня. Ерлінгу необхідно серйозно покращити власну гру, інакше він швидко може втратити свій статус", — заявив Рой Кін.

Ерлінг Холанд
Голанн б'є по м'ячу головою. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

За підсумками 30 матчів "Манчестер Сіті" посідає третє місце у турнірній таблиці. У "Арсеналу" на одне очко більше. "Ліверпуль" продовжує лідирувати.

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Джерело першим назвало зарплату Луніна за новим контрактом з "Реалом".

спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Ерлінг Холанд
Манчестер Сіті

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